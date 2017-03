Amici 2017 serale / Ed.16 anticipazioni: eliminato Lo Strego ma nasce un sospetto! (Registrazione 1 Aprile)

amici 2017, anticipazioni registrazione

Amici 2017, ed 16 anticipazioni registrazione serale: Lo Strego eliminato, ma ecco nascere un sospetto (puntata 1 aprile) - Davvero inaspettato l'esito della seconda registrazione del serale di Amici 2017. Lo Strego lascia la scuola e i fan della squadra Bianca che hanno deciso di anticiparsi sui tempi e leggere le anticipazioni, sono in rivolta. Considerato un papabile finalista, Nicolas Burioni (alias Lo Strego) era infatti tra i più amati dal pubblico e - da quanto sembrava - anche dai professori. Non è stato invece un colpo di fulmine per Morgan, che sin dall'accesso al serale ha manifestato qualche perplessità su di lui, accettandolo in squadra solo su consiglio di Boosta. Eppure c'è chi potrebbe sospettare che, nonostante il direttore artistico di Bianchi abbia poi ritrattato su Lo Strego, non abbia poi fatto tanti sforzi per salvarlo dalla possibile eliminazione, salvando altri elementi della sua squadra. Comunque sia, la seconda registrazione ha mostrato ancora una volta che ad Amici ci si può aspettare davvero di tutto.

Amici 2017, anticipazioni e news serale: chi lascerà la scuola nelle prossime puntate? Tocca a un ballerino... È da questo presupposto che si può partire nel pensare a quali saranno i prossimi eliminati al serale di Amici 2017. Come Maria De Filippi ha dichiarato, le puntate previste sono nove: ne mancano quindi 7 durante la quale ci saranno almeno sei eliminazioni. Impossibile al momento fare previsioni su chi uscirà, anche se probabilmente - vista l'uscita consecutiva di due cantanti, uno Bianco e uno Blu - la prossima settimana potrebbe toccare a un ballerino lasciare la scuola. Per i bianchi ci sono Oliviero e Sebastian, per i Blu Cosimo, Andreas e Vittoria. Un discorso logico potrebbe portare a credere che, per un fatto numerico, possa essere uno dei Blu a lasciare la scuola e, visto l'appoggio del pubblico e non solo, il primo nome a rischio sembrerebbe quello di Cosimo. Ma nulla è detto ad Amici, e così come questa sera ha visto Lo Strego lasciare la scuola, anche nella prossima pountata potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena.

