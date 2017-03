BARBARA FRANCESCA OVIENI/ Video hot, la giornalista RaiSport alza la gonna in diretta tv (e diventa virale)

Barbara Francesca Ovieni, Rai Sport (Mirror)

BARBARA FRANCESCA OVIENI, VIDEO HOT: LA GIORNALISTA RAI SPORT ALZA LA GONNA, IL FRAMMENTO FA IL GIRO DEL MONDO - Un momento, anzi un frammento, e Barbara Francesca Ovieni si trova sul Mirror, sul Daily Mail e in tantissimi siti online dall’Inghilterra fino all’Italia ovviamente. La bellissima e conturbante giornalista e conduttrice di Rai Sport durante la trasmissione Speciale Mercato Zona 11 si è lasciata sfuggire una minuscola gaffe hot che però in pochissimi minuti ha fatto il giro del web e non solo, divenendo un caso mediatico-social internazionale. Incredibile, ci verrebbe da dire, quanto più un tema è una inezia e una questione irrilevante, tanto più i social impazziscono e le condivisioni web si decuplicano. È successo al volto seducente di Rai Sport, con la bella Barbara che dopo i suoi trascorsi a Temptation Island nel 2016 evidentemente non riesce a liberarsi del ruolo di “femme fatale”, stavolta davvero in maniera non voluta. Ma che cosa è successo? In realtà poco o nulla: la conduttrice di Speciale Mercato Zona 11, mentre stava conducendo il programma con un abito a dir poco succinto e color bianco, ha suscitato le reazioni intemerate dei maschietti sul piccolo schermo per aver mostrato in un mezzo nanosecondo la biancheria intima inferiore. Come? Beh, semplice: mentre si sedeva sulla scrivania le si è impigliato il vestito al braccio e per davvero pochissimo tempo si è alzato mostrando le mutandine sotto il cortissimo abito. Ripetiamo un’inezia, ma quanto basta per finire prima sui siti stranieri e poi ovviamente anche sui nostri: una biancheria maculata ha scatenato il web con taccia di gaffe hot la bella giornalista. Guardate qui sotto il video e fatevi un’idea di quanto poco basti ai social ormai per creare un caso mediatico…

© Riproduzione Riservata.