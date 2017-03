Ballando con le Stelle 2017 / Eliminato e pagelle quinta puntata: Fabio Basile al top

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ELIMINATI E PAGELLE QUINTA PUNTATA: FABIO BASILE AL TOP, MARTINA STELLA PUO' DARE DI PIU' - Nella quinta puntata di Ballando con le stelle sono stati eliminati Christopher Leoni e Ekaterina Vaganova. La serata si è confermata piuttosto scoppiettante dal punto di vista del ritmo. Dalle scintille tra la giuria e i concorrenti, alle emozioni che le nostre star dello spettacolo sono riuscite a trasmettere sul palco. Fabio Basile e Anastasia Kuzmina dimostrano di essere una delle coppie più accreditate per la vittoria finale: i tempi non sono ancora maturi per esprimere previsioni, ma di certo il duo promette bene. Il tango proposto ieri sera ha funzionato: voto 8. Bene anche Xenya e Raimondo Todaro, nei panni di Poison Ivy e Batman. L'affiatamento tocca livelli importanti, sul palco si divertono e trasmettono entusiasmo: voto 7. Diamo un 6,5, invece, a Martina Stella che ottiene un discreto consenso anche tra i giudici. A proposito, Selvaggia Lucarelli e Mariotto alzano lo share quando si scontrano con Alba Parietti. Su Rai Uno si è consumato l'ennesimo battibecco che tanto intriga e coinvolge il pubblico. Chi ha ragione alla fine non importa, il siparietto che ne esce puntalmente è spassoso: voto 7.

