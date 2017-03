Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IN QATAR PER TIFARE IANNONE (OGGI, 26 MARZO 2017) – La showgirl argentina Belen Rodriguez è volata in Qatar per dare supporto al suo attuale compagno, il motociclista Andrea Iannone, nella prima gara stagionale del Campionato Mondiale di MotoGp. Belen si è presentata con a seguito il figlioletto Santiago facendo nascere una dura contestazione sui sociale per via del fatto che lo abbia sottratto alla scuola. Belen ha provato a placare le polemiche sottolineando sui social “Meglio con la propria mamma in giro per il mondo che a scuola! Sai che bagaglio? A scuola ci deve andare tutta la vita.. e poi non sono molto d’accordo con i programmi scolastici.. troppo lavoro quando poi bisogna lavorare tutta la vita!”. Polemiche a parte sembra che la presenza di Belen in Qatar abbia dato maggior smalto al proprio compagno Andrea Iannone che, in attesa dell’esito della gara odierna, si è ben comportato nelle prove libere chiudendo la terza sessione al secondo posto alla spalle di Vinales.

