CHE DIO CI AIUTI 3/ Anticipazioni puntata 26 marzo 2017: il lutto di Margherita

Francesca Chillemi (LaPresse)

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO 2017: IL LUTTO DI MARGHERITA - Tornano su Rai 1 le repliche della terza stagione di Che Dio ci aiuti: stasera, domenica 26 marzo 2017, ci sarà spazio per gli episodi “Io ti troverò” e “Non lasciarmi più”, il quinto e il sesto rispettivamente. Margherita dovrà metabolizzare tutto ciò che in breve tempo ha completamente sconvolto e rivoluzionato la sua vita: l’addio ad Emilio e il benvenuto alla sua primogenita. La morte del giovane è stata un fulmine a ciel sereno per il personaggio interpretato da Miriam Dalmazio. Margherita, infatti, non ha sospettato quasi fino all’ultimo che il suo Emilio potesse essere malato. Il papà della piccola Anna ha potuto stringerla una volta prima di morire: ora, Azzurra e Nina si accorgeranno che Margherita sembra sempre la stessa, non è cambiata di una virgola. Allegra, attiva e concentratissima sulla sua bambina: entrambe non troveranno affatto normale questo comportamento, ma l’unico - ancora una volta - a riuscire a liberare tutto il suo dolore, con un pianto liberatorio, sarà Emilio. Margherita, infatti, troverà tutte le lettere che l’uomo ha scritto ad Anna: una per ogni compleanno, fino ai 18 anni, e non potrà più trattenere le lacrime.

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO 2017: NINA E GREGORIO - Abbiamo capito che tra di loro sarebbe nato un legame fin dal primo momento in cui li abbiamo visti insieme, uno al fianco dell’altro: stiamo naturalmente parlando di Nina e dell’insegnante che ha conosciuto tra le mura della scuola, Gregorio. Nel corso degli episodi in replica di Che Dio ci aiuti 3 proposti da Rai 1, vedremo i due giovani molto vicini. Nina e Gregorio inizieranno a realizzare che il loro rapporto sembra essere qualcosa di più di una semplice amicizia, ma nuovi ostacoli si porranno sul percorso. Con i prossimi episodi, infatti, il personaggio interpretato da Laura Glavan si renderà conto che anche Alice si è presa una bella cotta per il suo insegnante: naturalmente, cercherà di non ferire i suoi sentimenti, ma non sarà semplice e gli intoppi non mancheranno…

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO 2017: TANTI IMPEGNI PER SUOR ANGELA - Suor Angela sarà come sempre indaffaratissima nei due episodi di Che Dio ci aiuti 3 in programma oggi in prime time. La religiosa interpretata da Elena Sofia Ricci si occuperà innanzitutto del caso di una ragazza che sembra svanita del nulla. Non è tornata a casa, e la madre è molto preoccupata: Suor Angela si metterà d’impegno e comprenderà anche il terribile motivo che l’ha spinta ad allontanarsi. Il patrigno, infatti, abusava di lei: dopo che la giovane avrà trovato il coraggio di confessare tutto, l’uomo verrà allontanato da casa e lei si convincerà a tornare. A seguire, Suor Angela accoglierà al Convento degli Angeli Custodi la sorella, Elisa, pronta a presentarle la sua nipotina. Il sesto senso della religiosa scatterà immediatamente: la bambina che Elisa ha portato con sé è davvero sua figlia?

© Riproduzione Riservata.