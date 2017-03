CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e anticipazioni: Dario Franceschini, Nek e Peter Fill (puntata 26 marzo 2017)

Che tempo che fa (foto da Facebook)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 MARZO 2017: DARIO FRANCESCHINI E ILARIA D’AMICO - Continuano gli appuntamenti del weekend in compagnia con Che tempo che fa, il varietà guidato da Fabio Fazio su Rai 3. Dario Franceschini è tra i nomi annunciati per la serata di oggi, domenica 26 marzo: Franceschini è Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dallo scorso 22 febbraio 2014. Dopo le dimissioni dell’ex premier Matteo Renzi, è stato confermato in carica anche durante il Governo Gentiloni. Dario Franceschini è anche uno scrittore: il suo primo romanzo “Nelle vene dell’acqua d’argento” è stato pubblicato nel 2006. Gli impegni d’agenda sono sempre numerosi: lo scorso giovedì, per esempio, il Ministro ha partecipato all’inaugurazione della mostra in Palazzo Barberini a Roma dedicata a Dario Fo e Franca Rame: nello studio di Che tempo che fa racconterà di progetti e obiettivi futuri per la cultura del nostro splendido Paese? Fabio Fazio lascerà spazio anche al mondo dello sport, grazie alla partecipazione della giornalista Ilaria D’Amico e delle tre sciatrici alpine Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino. La musica sarà infine rappresentata da Fabri Fibra, che farà capolino in studio pronto probabilmente a raccontare dell’album di prossima uscita (7 aprile), “Fenomeno”. Fabio Fazio potrà ancora una volta contare sulla simpatia e sulla parlantina pungente di Luciana Littizzetto, ospite come sempre al fianco di Filippa Lagerback.

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 MARZO 2017: ENRICO BRIGNANO, PETER FILL E NEK - Il mondo dello sci e dello sport sarà protagonista anche in prima serata, nello spazio dedicato a Che fuori tempo che fa: dopo la partecipazione di Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone, farà infatti capolino in studio anche Peter Fill, sciatore alpino originario di Bressanone che per il secondo anno di fila si è aggiudicato la Coppa del mondo di discesa libera. Enrico Brignano sarà un altro degli ospiti di Fabio Fazio, oltre - naturalmente - alle presenze fisse di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Fabio Volo, Orietta Berti e Luciana Littizzetto: lo scorso febbraio l’attore, regista e comico è diventato papà della piccola Martina, avuta dalla compagna Flora Canto. Il mondo dello spettacolo sarà inoltre rappresentato anche dal grande talento di Ricky Memphis, e la musica - ancora una volta - non verrà dimenticata. Nek, di recente nei panni di giurato a Standing Ovation e protagonista a Hidden Singer, racconterà della prossima partenza del suo Tour di Unici. Si comincia in Toscana, a Cascina (PI) il prossimo 28 aprile, per approdare anche all’Arena di Verona nel mese di maggio. Ultima, ma non certo per importanza, farà capolino anche Cristina D’Avena, che ha appena prestato la sua voce per il nuovo film dei Puffi, “I Puffi: Viaggio nella foresta segreta” in uscita il prossimo 6 aprile.

