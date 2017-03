CINO TORTORELLA/ Mago Zurlì, domani i funerali: messaggio del Coro Antoniano dello Zecchino d’oro (26 marzo)

Cino Tortorella allo Zecchino d'Oro (LaPresse)

CINO TORTORELLA, DOMANI I FUNERALI DEL MAGO ZURLÌ (ULTIME NOTIZIE) - Domani pomeriggio Cino Tortorella vedrà il suo ultimo saluto nella chiesa Divina Provvidenza di Quinto Romano a Milano: le esequie per il Mago Zurlì porteranno i tanti amici, fan e nostalgici della tv di un tempo, educata e positiva, che ha di fatto consentito a molti bambini di crescere con il mito dello Zecchino d’oro e il mito ovviamente del buon Zurlì in calzamaglia. L’ultimo saluto, in accordo con la famiglia, vedrà i canti come prevedibile dello stesso coro dell’Antoniano di cui Tortorella ha visto passare numerose generazioni di voci bianche. In qualche modo è una sorta di ricongiunzione dopo un ultimo periodo amaro tra Cino e il coro di Bologna diretto da Sabrina Simoni: come infatti ricorda Repubblica, Tortorella è stato il padre indiscusso dello Zecchino d’oro conducendolo ininterrottamente fino agli anni Duemila. Poi però la separazione per qualche attrito di troppo, e forse per la necessità della Rai di voler cambiare e rinnovare. Un ultimo saluto per rimettere a posto i vecchi attriti e per poter regalare al buon Cino Tortorella il saluto e l’addio che merita.

CINO TORTORELLA, DOMANI I FUNERALI DEL MAGO ZURLÌ: IL MESSAGGIO DEL CORO ANTONIANO ZECCHINO D’ORO (ULTIME NOTIZIE) - In occasione dei funerali del Mago Zurlì, all’anagrafe ovviamente Cino Tortorella, il Coro dell’Antoniano di Bologna parteciperà per cantare durante la messa di cordoglio per la morte di questo straordinario autore e protagonista della tv che fu. Con una nota pubblica il coro dello Zecchino d’oro ha fatto sapere come «in accordo con la famiglia il funerale verrà accompagnato dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna». Per le piccole voci bianche, «questa presenza vuole rendere omaggio nel modo più semplice e sincero a chi per primo ha saputo valorizzare con uno strumento nuovo come quello della televisione il mondo dell'infanzia», spiega la nota dell’Antoniano. Appuntamento dunque a Milano domani per l’estremo saluto, con lo stesso coro dello Zecchino d’oro che si «stringe attorno alla famiglia di Cino Tortorella che vogliamo ricordare con la sua calzamaglia azzurra mentre sorride immerso tra i bambini».

© Riproduzione Riservata.