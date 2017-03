COME RUBARE LA CORONA D'INGHILTERRA/ Su Rete 4 il film diretto da Terence Hathaway (oggi, 26 marzo 2017)

film

COME RUBARE LA CORONA D'INGHILTERRA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Come rubare la corona d'Inghilterra, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 15.00. Una pellicola del 1967 diretta da Sergio Grieco con lo pseudonimo di Terence Hathaway (La belva col mitra, Le scomunicate di San Valentino, Agente 077 - Missione bloody Mary) ed interpretata da Dominique Boschero (Peccato veniale, Ulisse contro Ercole, Chi l'ha vista morire?), Roger Browne (La vendetta di Spartacus, I dieci gladiatori, Gli schiavi più forti del mondo) e Eduardo Fajardo (Django, Vamos a matar companeros, Incubo sulla città contaminata). Come rubare la corona d'Inghilterra, è il film distribuito in Italia anche con il titolo di Argoman superdiabolico e all'estero come Argoman the fantastic Superman, è un esempio perfetto di un certo tipo di film italiani, popolari negli anni '60 e '70, dove la mancanza di mezzi economici non era in grado di ostacolare la fantasia più spigliata. Nel film si mescolano superspie alla James Bond, supereroi in costume, citazioni e omaggi a film d'azione e fantascienza, il tutto realizzato in grande economia. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

COME RUBARE LA CORONA D'INGHILTERRA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 MARZO 2017: LA TRAMA - Jenabell (Dominique Boschero) è una bellissima e potentissima donna che controlla un'organizzazione criminale. Il suo obiettivo è diventare la Regina del Mondo e controllare tutto il pianeta. Quando a Londra viene rubata la corona di S. Edoardo, la polizia, vista l'abilità necessaria per portare a termine il colpo, pensa di incolpare Argoman (Roger Browne), un supereroe simile a Superman. In realtà il furto è stato commissionato da Jenabell, che in cambio della restituzione della corona chiede che gli venga consegnato un rarissimo e gigantesco diamante artificiale da poco costruito in un laboratorio atomico. Grazie ad esso Jenabell può attivare una macchina in grado di duplicare le persone. La polizia, pur di recuperare i gioielli della corona, è disposta a cedere al ricatto, e consegna a Jenabell il diamante. Con questo la perfida Regina del Mondo è in grado di mettere in funzione la sua macchina e creare dei duplicati dei potenti della Terra, sperando così di poterli governare. Per fortuna Argoman è pronto ad intervenire e cercare di sventare il piano della perfida Regina.

