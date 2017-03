CRISTINA D’AVENA / Il ricordo del mago Zurlì (Che fuori tempo che fa, 26 marzo)

Che fuori tempo che fa

CRISTINA D’AVENA, OSPITE SU RAI 3: IL RICORDO DI CINO TORTORELLA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Su Rai Tre va in onda una nuova ed avvincente puntata del talk show Che fuori tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di questo appuntamento c’è anche la celebre cantante Cristina D’Avena diventata famosa negli anni Ottanta per aver interpretato moltissime delle sigle dei cartoni animata più in voga in quel periodo ma anche nei decenni seguenti. La cantante in una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica in occasione della scomparsa ad 89 anni di Cino Tortorella meglio conosciuto come Il Mago Zurlì ha dichiarato: “Un padre artistico. Io ho iniziato la mia favola con lui e col Moscerino, con la signora Mariele. La mia vita professionale e anche personale, è legata a lui. Ci siamo visti a Natale: l’ho trovato dimagrito, si, ma in forma e soprattutto sempre una fucina di idee. Mi ha detto: Cristina dobbiamo fare qualcosa per festeggiare i 60 anni dello Zecchino, mi faccio venire qualche idea. E mi abbracciò forte, un abbraccio diverso dal solito, carico di emozione. Ora ci guarda da lassù, come Mariele, come fratello Berardo”.

CRISTINA D’AVENA, OSPITE SU RAI 3: “TROPPI CARTONI ANIMATI IN TV” (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Cristina D’Avena è tra gli ospiti di questa puntata del programma Che fuori tempo che fa per presentare il suo ultimo brano che sarà colonna sonora del nuovo film dedicato ai cartoni animati I Puffi. Nel corso di una recente intervista rilasciata al portale web SienaNews.it la cantante ha parlato a 360 gradi del suo ambito professionale e di come sia attualmente il rapporto dei bambini con i cartoni animati: “Ci sono troppo cartoni animati e i bambini non sanno più cosa guardare. Non si affezionano più al singolo cartone ed alla sua sigla. Il pubblico vuole guardare tutto e, così facendo, non vede niente. Si perde un po’ la magia così. Sarebbe più giusto se i cartoni venissero trasmessi solo su tre o quattro canali”. Al riguardo del suo longevo successo la D’Avena ha sottolineato come il segreto sia: “La coerenza, il fatto di non aver cambiato genere. Ho sempre creduto in questo mondo che faccio vivere attraverso le sigle. Il pubblico mi segue sì dal Valzer del moscerino ma lo zoccolo duro viene dagli anni Ottanta”.

