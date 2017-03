DARIO FRANCESCHINI / Il Ministro omaggia Fo e la Rame (Che tempo che fa, 26 marzo)

Che Tempo che fa

DARIO FRANCESCHINI, IL MINISTRO OSPITE SU RAI 3: UN DOVEROSO OMAGGIO A DARIO FO E LA MOGLIE FRANCA RAME (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Nella prima serata di Rai 3 ritorna l’appuntamento con il talk show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio che in questa occasione avrà ospite in studio il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini. Negli ultimi giorni l’esponente del Partito Democratico intervenendo alla presentazione della mostra ‘Il mestiere del narratore’ a Palazzo Barberini di Roma ha voluto rendere omaggio al ricordo di Dario Fo e della moglie Franca Rame. Franceschini ha sottolineato, come riportato dall’Ansa, “È un modo per chiedere scusa perché per troppo tempo le posizioni scomode, difficili e dure, sia sul piano culturale che politico, di Dario Fo e Franca Rame hanno creato una resistenza da parte del pubblico e dello Stato”. La mostra è dedicata proprio alla celebre coppia con oltre 150 opere incentrare sulla loro vita ed il loro amore. Franceschini ha chiosato rimarcando: “È una cosa che non ha senso di fronte a un grande uomo di spettacolo di arte e cultura come Dario Fo”.

DARIO FRANCESCHINI, IL MINISTRO OSPITE SU RAI 3: CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Dario Franceschini è nato a Ferrara nell’anno 1958. Politico e scrittore, è figlio di Giorgio Franceschini che è stato un partigiano e deputato della Democrazia Cristiana tra l’anno 1953 e 1958. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Ferrara nel 1985 ha pubblicato il libro Il partito popolare a Ferrara. La sua attività politica è iniziata nell’anno 1974 fondando l’Associazione Studentesca Democratica. Iscrittosi nella Democrazia Cristiana, nel 1980 viene eletto nel consiglio comunale di Ferrara. Rimane all’interno del partito fino al 1994 per poi convogliare nella nuova forza politica dei Cristiano Sociali fino al 1995, anno in cui nasce il PPI (Partito Popolare Italiano). Nel 2002 ha aderito al nuovo soggetto politico Democrazia è libertà – La Margherita e quindi nel 2007 è tra i fondatori del Partito Democratico. È stato segretario del PD dal febbraio del 2009 al novembre del 2009, ha svolto il ruolo di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1999 al 2001 e Ministro per i rapporti con il Parlamento nel Governo Letta.

