DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni puntata 26 marzo 2017: Valerio Scanu in studio

Pippo Baudo (LaPresse)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 MARZO 2017: VALERIO SCANU - Pippo Baudo sarà alla guida di una nuova puntata di Domenica In oggi, domenica 26 marzo 2017: il varietà della prima rete nazionale torna con un ospite appartenente al mondo musica, che nell’ultimo periodo si è calato anche un altro ruolo inedito, con grandissima attenzione per il mondo dei social network. Si tratta di Valerio Scanu, classificatosi secondo all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Ieri sera lo abbiamo visto in scena dietro le quinte di Ballando con le stelle 2017, pronto a commentare le esibizioni e le performance dei concorrenti in gara: più tardi, sarà nello studio di Domenica In per raccontare dettagli e novità legati alla sua carriera professionale. Proprio di recente, Valerio Scanu ha annunciato su Facebook che, una volta concluse le puntata del talent guidato da Milly Carlucci, inizierà le prove del Finalmente Live 2017, il Tour che lo porterà a toccare diverse località d’Italia dal prossimo maggio. Grandi sorprese e nuove emozioni in arrivo per tutti i suoi fans: che cos'altro racconterà nello studio di Domenica In?

