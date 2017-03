Barbara d'Urso, conduce Domenica Live

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI DEL 26 MARZO 2017: OSPITI LA COMPAGNIA DI GREASE E FRANCESCO NOZZOLINO - Si aprono le porte ad un nuovo appuntamento con Domenica Live, che oggi, 26 marzo 2017, promette di intrattenere il pubblico italiano grazie alla presenza di ospiti eccezionali. Interverrà infatti nello studio televisivo di Barbara d'Urso la compagnia della Rancia, che aprirà la puntata grazie ad un mini show su Grease. Lo spettacolo, ideato da Waen Casey e Jim Jacobs, vedrà l'ex youtuber Giuglielmo Scilla prendere il testimone di John Travolta come protagonista. Un omaggio allo storico musical, che quest'anno compie 20 anni di successi. Grease è in scena in questi giorni al Teatro della Luna di Milano e protrarrà lo spettacolo fino al prossimo 30 aprile 2017. L'edizione speciale dello show prevede inoltre la regia di Saverio Marconi e vedrà come coprrotagonista Lucia Blanco. Canzoni e tanti balli ci attendono quindi dalla d'Urso, un'occasione d'oro anche per vedere la conduttrice impegnata con le scarpette da danza?

Domani ad aprire lo show domenicale di Canale 5 DOMENICA LIVE la compagnia di GREASE per festeggiare con i 20 anni del musical in Italia !! Grazie @barbaracarmelitadurso @domenica_live #greaseilmusical #greasemania #teatrodellaluna #musical ?? Un post condiviso da Luca Alghisi (@luchinoalghisi) in data: 25 Mar 2017 alle ore 06:08 PDT

Il cast di ospiti si arricchirà anche della presenza di Francesco Saverio Nozzolino, ormai diventato un vero e proprio personaggio pubblico, grazie alla sua partecipazione all'edizione di Ciao Darwin dell'anno scorso. Nozzolino ha infatti già comunicato ieri a tutti i fan di essersi messo in viaggio per Milano, pronto a sorprenderci: che cosa avrà in mente? L'istrionico "gattaccio", come viene chiamato affettuosamente, avrà di sicuro in mente qualcosa di eccezionale. Clicca qui per vedere la foto di Francesco Saverio Nozzolino.

Direzione #milano!! Grandi sorprese domani a #DomenicaLive ?? Miao ?? Un post condiviso da Francesco Saverio Nozzolino (@francescosaverionozzolino) in data: 25 Mar 2017 alle ore 02:58 PDT

Come già anticipato durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso si occuperà inoltre di alcuni casi di attualità, fra cui la vicenda che ha riguardato da vicino Gina Lollobrigida. Si è concluso infatti questa settimana il processo voluto dall'attrice, che ha accusato Francisco Javier Rigau Rafols di averla voluta truffare con nozze finte. Sfumato quindi il piano del secondo marito della Lollo, ma vincente il verdetto ottenuto in giudizio: Rafols è stato prosciolto dalle accuse. Una sentenza già pronunciata dalle autorità spagnole, che avevano archiviato il caso. Come ricorda Il Corriere della Sera, al centro della vicenda l'atto notarile firmato dalla neo coppia nel 2012 e che non ha validità in Italia, dato che non è stato registrato.

© Riproduzione Riservata.