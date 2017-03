ENRICO BRIGNANO/ Il comico racconterà ''La febbre da cavallo'' (Che fuori tempo che fa, 26 marzo 2017)

Che fuori che tempo che fa

ENRICO BRIGNANO, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO 2017) - Che fuori tempo che fa torna ad allietare il weekend degli italiani in prima serata con delle simpatiche interviste condotte dal padrone di casa Fabio Fazio, al timone di una ciurma ogni volta differente. Affiancato dal simpatico Nino Frassica e dalla irriverente Luciana Littizzetto, la presenza di Filippa Lagerback come madrina stempera un poco l'aria ironica del talk show. Da sempre atto a creare dibattito e ad intrattenere gli spettatori di Rai Tre, Che fuori tempo che fa è la versione estesa di Che tempo che fa. Estesa perché l'intervista non è condotta in modo univoco, ma si tratta di instaurare un dialogo tra tutti i partecipanti della serata. Uno di questi sarà Enrico Brignano, ospite di Fazio, il comico porterà sicuramente con sé la simpatia che lo caratterizza.

ENRICO BRIGNANO, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: A TEATRO CON ''LA FEBBRE DA TEATRO'' (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO 2017) - Sicuramente Brignano parlerà delle sue ultime fatiche a teatro, in scena con Febbre da cavallo, tratto dall'omonimo film. Enrico è infatti in scena dal 16 marzo al Teatro Sistina di Roma come supervisore artistico di questa simpatica commedia che parla con sarcasmo della classica furbesca romanità. In scena vediamo Andrea Perroni, Patrizio Cigliano e Tiziano Caputo, ma anche Maurizio Mattioli e Fabio Frizzi. Ed alla prima di Febbre da cavallo Enrico si è presentato con la fidanzata Flora Canto, dopo la nascita della loro bimba, che hanno battezzato con il nome di Martina. Molto elegante, Flora è apparsa in gran forma, se pensiamo che la bimba è venuta alla luce il 10 febbraio, mentre Enrico si è prestato molto volentieri a fotografie e dichiarazioni, senza mai lasciare la compagna. Oggi è un papà felice ed un uomo realizzato professionalmente, il che si evince dalla sua voglia di comunicare con il pubblico e dall'entusiasmo che mette in ogni dichiarazione.

ENRICO BRIGNANO, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO 2017) - Romanissimo classe 1966, ha sin da subito un gran legame con Gigi Proietti, dal momento che si iscrive da giovanissimo all'Accademia per giovani comici, fondata proprio dal celebre comico. Si fa conoscere come barzellettiere alla primissima edizione di La sai l'ultima? del Bagaglino e viene ospitato negli anni successivi a Scherzi a parte. Ottiene poi una piccola parte in televizione: Enrico riveste infatti il ruolo di Giacinto nella famosa fiction Rai Un medico in famiglia. E' grazie a questa piccola parte che il pubblico inizia ad apprezzarlo molto e a seguirlo anche come attore, specialmente a teatro. Nel 1999, infatti, esordisce con Io per voi un libro aperto, suo primo pezzo teatrale e l'anno successivo con Si fa presto a dire amore, al cinema. Ma Enrico ama un sacco il teatro, per questo rinuncia a fare cinema e si dedica sempre più spesso alle pièces da portare in scena. Non mancano le ospitate in televisione, come ad esempio nel 2012 in cui è stato parte della giuria speciale nel talent show Amici della celeberrima Maria De Filippi e i ruoli come doppiatore. Enrico Brignano è stato infatti il pupazzo di neve Olaf in Frozen, uno dei film Disney più famosi degli ultimi anni. Insomma, Brignano è uno che certamente ha un sacco di cose da raccontare, per questo siamo certi che Fabio Fazio avrà con lui uno scambio irriverente ed interessante.

© Riproduzione Riservata.