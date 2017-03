FABRI FIBRA / Il 7 aprile esce il nuovo album Fenomeno (Che tempo che fa, 26 marzo)

Che Tempo che fa

FABRI FIBRA, IL RAPPER OSPITE SU RAI 3: IL 7 APRILE ESCE L’ALBUM ‘FENOMENO’ (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Nella prima serata televisiva di Rai 3 va in onda, come di consuetudine, il talk show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. In studio tanti ospiti di prestigio tra cui il rapper e produttore discografico Fabrizio Tarducci meglio conosciuto dai propri fans con il nome d’arte di Fabri Fibra. Sarà l’occasione giusta per conoscere maggiori dettagli sull’ultimo lavoro discografico dell’artista marchigiano intitolato Fenomeno ed in uscita a partire dal prossimo venerdì 7 aprile. Un disco molto atteso non solo dai fans ma anche da quanti amano la musica di genere hip hop di cui Fabri Fibra può essere considerato il vero guru per quanto concerne il panorama italiano. Infatti, l’artista vanta l’invidiabile merito di essere stato il primo a portare un disco di genere hip hop al primo posto nelle classifiche di vendita in Italia. Questo risultato lo ha ottenuto grazie all’album Tradimento trainato dallo storico singolo Applausi per Fibra diventato un vero e proprio tormentone.

FABRI FIBRA, IL RAPPER OSPITE SU RAI 3: L'ALBUM DEDICATO AI GIOVANI (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Il prossimo 7 aprile esce il nuovo album, Fenomeno, del rapper Fabri Fibra. Quest’ultimo nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha parlato del grande lavoro fatto per dare vita a questo nuovo progetto. Un lavoro portato avanti in uno studio nel quale è presente una piccola finestra che lo stesso artista ha ricordato essergli molto utile in quanto gli permette di capire se sia giorno oppure notte: “Una volta ci sono rimasto tre giorni di fila. Quando ho aperto la porta era l’alba. Però, quella luce negli occhi, sulla pelle: è stato.. magnifico! Ho sentito che quello era proprio un lavoro, che stavo facendo qualcosa di importante. Almeno per me. Mi sono anche detto: devi essere pazzo per fare questa vita”. Parlando in maniera specifica del nuovo album, Fabri Fibra ha rimarcato: “Di cosa parla? Del fatto che oggi, visto che non c’è un lavoro, i ragazzi sono costretti ad inventarselo. Qual è l’unica cosa che hanno? Internet. E allora visto che non c’è posto per loro da nessuna parte devono fare i fenomeni”.

© Riproduzione Riservata.