FEDERICA BRIGNONE e MARTA BASSINO / La storica tripletta di Aspen (Che tempo che fa, 26 marzo)

Che Tempo che fa

FEDERICA BRIGNONE e MARTA BASSINO, LE SCIATRICI OSPITI SU RAI 3: LA STORICA TRIPLETTA DI ASPEN (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Fabio Fazio conduce questa sera una nuova puntata del talk show Che tempo che fa. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente interessante in ragione della presenza in studio della coppia di sciatrici italiane Federica Brignone e Marta Bassino reduci da una clamoroso podio tutto italiano nell’ultima gara della Coppa del Mondo di sci completato da Sofia Goggia. Una trionfale chiusura di stagione in quel di Aspen con la Brignone che ha vinto il gigante conclusivo davanti a Sofia Goggia e alla Bassino. Grazie a questo incredibile risultato l’Italia ha salutato una stagione davvero eccezionale con la bellezza di 43 podi. Si è trattata della seconda storica tripletta dello sci femminile in una gara di Gigante esattamente a venti anni di distanza dalla prima. Per la precisione nella gara del 2 marzo 1996 a Narvik in Norvegia a vincere fu la leggendaria Deborah Compagnoni davanti alle compagne di squadra Sabina Panzanini e Isolde Kostner. Chissà che non sia il segno di una nuova epoca d’ora dello sci azzurro.

FEDERICA BRIGNONE e MARTA BASSINO, LE SCIATRICI OSPITE SU RAI 3: RIVALITÀ CON LA GOGGIA? (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Federica Brignone e Sofia Goggia sono i due grandi nomi del movimento dello sci italiano al femminile. Due atlete che sembrano poter assicurare all’Italia un futuro roseo assieme alla ottima Marta Bassino. Molto rivedono nella Goggia e nella Brignone la Compagnoni e Isolde Kostner e tanti parlano di una grande rivalità. Sull’argomento si è espressa proprio la Goggia nel corso di un’intervista rilasciata pochi giorni fa a Sky Sport: “Io e lei abbiamo un obiettivo in comune ma non un obiettivo comune. Ognuna cerca di raggiungerlo ma non lo possiamo fare insieme perché la gara non è a squadre ma individuale. Siamo ragazze che vivono insieme 7 mesi all’anno, è come essere in una grande famiglia in cui ogni tanto si litiga. Succede anche con i fratelli di sangue. Tra noi c’è una normale competizione ed è un traino per entrambe ma deve restare nei limiti perché ad aggiungere altri fattori può diventare nociva”.

