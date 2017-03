GINA LOLLOBRIGIDA & JAVIER RIGAU/ Lo spagnolo assolto, il matrimonio è valido: marito torna a Domenica Live

Gina Lollobrigida, Domenica Live

GINA LOLLOBRIGIDA & JAVIER RIGAU: IL MARITO ASSOLTO, OGGI TORNA A DOMENICA LIVE (OGGI 26 MARZO 2017) - Si torna a parlare di Gina Lollobrigida a Domenica Live dopo la clamorosa novità della settimana appena conclusa: lo spagnolo Javier Rigau, accusato dalla diva del cinema italiano e internazionale di averla truffata con un finto matrimonio, è stato assolto dal tribunale di Roma. Secondo i giudici dell’ottava sezione del Tribunale della Capitale il catalano 46enne non ha per nulla raggirato Gina Lollobrigida e anzi il matrimonio avvenuto in Spagna nel 2010 è del tutto valido. Svolta incredibile in una lunga vicenda, spesso anche mediatica per via delle tante tappe “processuali” avvenute in diretta su Domenica Live o La Vita in Diretta: la Lollo ha sempre accusato Rigau di avere truffata e che quel matrimonio non valga nulla e ora ovviamente bisognerà capire quali saranno le nuove mosse della diva e attrice. La motivazione portata dal Pm romano Claudia Terracina non è stata dunque convincente per i giudici del tribunale che hanno assolto Rigau: «Gina Lollobrigida voleva un uomo che si prendesse cura di lei e per questo aveva progettato di sposarsi a New York nell’ambito di una sorta di operazione ‘rilancio’ della propria immagine pubblica», era stato riferito lo scorso 19 settembre. Ma Rigau non è stato, come invece veniva richiesto dall’accusa, colpevole di aver circuito l’attrice, anzi, tutto è avvenuto secondo i giudici nei limiti della legalità. Nessuna manovra illecita, nessuna truffa: «il fatto non sussiste e il matrimonio è valido», è stato detto mercoledì scorso in Tribunale. Oggi il catalano ritorna in diretta a Domenica Live da Barbara D’Urso per spiegare nuovamente la sua versione, da oggi ovviamente con un puntello non indifferente in più.

GINA LOLLOBRIGIDA & JAVIER RIGAU: ANCORA APERTA LA CAUSA CON IL FIGLIO (DOMENICA LIVE, OGGI 26 MARZO 2017) - Non è però solo Javier Rigau a tenere assai occupata la testa e le vicende di Casa Lollobrigida: come abbiamo osservato proprio nel programma di Canale 5 di una settimana fa, anche un’altra causa familiare vede implicata la super diva del cinema di Cinecittà. Il figlio Milko e il nipote Dimitri Skofic hanno infatti denunciato il manager di Gina, Andrea Piazzolla, di ben 34 anni più giovane dell’attrice, per circonvenzione di incapace. Stando alle parole di questi ultimi due accusandi, manager sta usando i soldi della diva per vivere nel lusso e questo raggirando la stessa Lollobrigida che si è detta addolorata di questa situazione. Ora dunque, dopo la delusione per la sconfitta in tribunale sulla vicenda Rigau, la coppia Lollobrigida-Piazzolla vede un altro fronte che potrebbe portare importanti novità già dalle prossime settimane. Arriverà già oggi una replica della Lollo nazionale? Intanto i media internazionali hanno dato grosso risalto all’intera vicenda, finendo sulle prime pagine di tanti tabloid Uk e Usa…

Gina Lollobrigida loses 'fake marriage' case https://t.co/QsMq3QSURL — howard banks (@howashari) 26 marzo 2017

