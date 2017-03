HINTERLAND/ Anticipazioni puntata 26 marzo 2017: un presunto incidente nasconde qualcosa di più?

Hinterland, in prima Tv assoluta su Giallo

HINTERLAND, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 26 marzo 2017, Giallo trasmetterà il terzo episodio di Hinterland, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Tom (Richard Harrington) viene avvisato del ritrovamento del corpo di Idris Williams, all'interno della sua abitazione. Sembra tuttavia che nessuno lo conoscesse. La squadra scopre che la vittima non ha voluto continuare l'attività di famiglia, nonostante avesse ereditato dal padre diversi ettari di terreno. Tom ipotizza che Williams volesse prendere le distanze dal genitore e che vi fosse qualcun altro nella sua vita. Quella notte, il detective rritorna sulla scena del crimine per analizzare le foto di Williams. Una in particcolare ha attirato infatti la sua attenzione e troverà una diapositiva che confermerà i suoi sospetti. In un frame in particolare, è presente una figura oscura dietro ad una delle finestre. La squadra scopre in seguito che la fattoria di Williams è stata trasferita molti anni prima alla società del padre. Si scopre infatti che viveva nella sua fattoria in affitto, per ccontinuare a rimanere isolato dalla popolazione. Emerge inoltre che il rapporto fra la vittima ed il padre non era dei migliori, sia per la morte della madre, avvenuta per esaurimento nervoso, sia per la sua incapacità a gestire l'impresa di famiglia. Herbert Rees (Steffan Rhodri) è in possesso inoltre di una vecchia piantina delle proprietà Williams, in cui è presente un'altra fattoria nelle vicinanze. Una volta sul posto, Tom nota che l'edificio corrisponde a quello della foto. Più tardi, la squadra risale ad un addetto alle consegne di carne, che frequentava mensilmente la fattoria. Risulta però scomparso proprio dal giorno in cui è stato ucciso Williams ed all'interno della sua abitazione vengono ritrovate le fotocamere della vittima. Grazie ad un indizio, viene individuata la moglie del sospettato, Ceri Jones (Charlotte Griffiths), che poco tempo prima ha fatto denuncia per violenza domestica. Grazie ad un indizio, Tom capisce in seguito che Dylan Bevan (Rhodri Sion) è stato visto dalla moglie di Rees, con cui aveva una relazione da diverso tempo. Scoprono inoltre che è stato lui a fare la telefonata anonima alla Polizia, per segnalare la presenza del corpo nella fattoria. Tom accusa quindi Rees dell'omicidio di Williams, mosso dal desiderio di appropiarsi dei terreni della vittima. In seguito all'interrogatorio di Mared ad una potenziale testimone collegata alla vittima, l'anziana decide di uccidersi gettandosi in acqua, ma viene recuperata a Tom. Il capo rilascia poco dopo Rees per assenza di prove. Intanto, Mared trova nella tasca dell'anziana una lettera scritta dal padre, in cui parlava di un futuro insieme. La squadra sospetta che Enid Roberts (Valmai Jones) possa aver avuto un figlio. Una volta catturato Rees, quest'ultimo rivela che Enid si era occupata durante la guerra ad alcuni soldati che il nonno aveva catturato e rinchiuso nel granaio. Roberts diede poi fuoco al locale quando emerse che Enid si era legata in particolare ad uno dei soldati. L'erede voleva riavere la sua terra e Rees ha stretto un accordo con lui, in modo che uccidesse Idris. Deciso a catturare l'assassino, Tom ritorna nel vecchio granaio dei Roberts, ma l'uomo cosparge il posto di benzina all'arrivo della Polizia.

HINTERLAND, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 26 MARZO 2017, EPISODIO 3 - Nello sperduto villaggio di Penwylt, le autorità ritrovano il corpo di un giovane uomo. Il cadavere è stato gttato in una cava allagata posta neelle vicinanze. Tom si interroga sull'identità della vittima e sull'entità della sua morte. Possibile che si tratti di un incidente? Il sospetto del detective, a discapito degli elementi rilevati dall'autopsia, è che il ragazzo sia stato ucciso e volutamente spinto nella cava, nel tentativo di farlo sparire. Le indagini porteranno la squadra verso una verità insospettabile.

