HOME SWEET HELL/ Su Rai 4 il film con Katherine Heigl (oggi, 26 marzo 2017)

HOME SWEET HELL, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Home Sweet Hell, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 21.15. Una commedia del 2015 diretta da Anthony Burns (Jimi: All is by my side, Skateland) ed interpretata da Katherine Heigl (Molto incinta, La dura verità, 27 volte in bianco), Jordana Brewster (Lethal weapon, la saga di Fast & furious, The faculty) e Patrick Wilson (Watchmen, The conjuring - L'evocazione, Hard candy). Il film ha debuttato, nel febbraio 2015, su alcune piattaforme online prima di essere proiettata nei cinema, in Italia invece è stato distribuito direttamente per il mercato home video nel maggio dello stesso anno. La pellicola non ha ottenuto particolari riconoscimenti, la protagonista Katherine Heigl ha invece ricevuto una nomination al Razzie Award come peggior attrice protagonista nell'edizione del 2016. Il ben poco ambito premio è stato poi vinto da Dakota Johnson per il film Cinquanta sfumature di grigio. Tra le nominate, nella stessa edizione, anche Mila Kunis per Jupiter - Il destino dell'universo, Jennifer Lopez per Il ragazzo della porta accanto e Gwyneth Paltrow per il film Mortdecai, interpretato da Johnny Depp e dimostratosi uno dei flop più clamorosi della stagione. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HOME SWEET HELL, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 MARZO 2017: LA TRAMA - Don Champagne (Patrick Wilson) sembra avere una vita perfetta. Ha un lavoro redditizio, un business di vendita di mobili, una bella moglie e due figli apparentemente perfetti. Purtroppo la moglie Mona (Katherine Heigl) è dispotica ed affetta da un disturbo ossessivo-compulsivo e vuole avere il controllo su tutto, compresa la vita del marito. Il suo controllo ossessivo sulla casa, il giardino e i famigliari è talmente maniacale da tenere marito e figli in una situazione di quasi prigionia. Quando la donna scopre che nell'ufficio del marito è arrivata ua nuova segretaria giovane e seducente, Dusty (Jordana Brewster), e che la ragazza è stata selezionata proprio da Don, Mona si dimostrerà disposta a tutto per difendere la sua famiglia e la sua vita perfettamente e maniacalmente ordinata. La relazione fra Dusty e Don mette in crisi il suo mondo ordinato, ma Mona è pronta a prendere ogni provvedimento per eliminare la concorrente e recuperare il suo matrimonio da favola, o almeno salvare le apparenze.

