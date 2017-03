IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole e italiane: Fè e Mauricio lasciano insieme Puente Viejo? Video

Il Segreto

IL SEGRETO, NEWS 26 MARZO: OGGI LA SOAP NON VA IN ONDA - Come già accaduto nelle ultime due settimane, questa sera non ci sarà nessun episodio serale de Il Segreto. La telenovela spagnola, infatti, sarà sostituita dal concerto Amiche in Arena, che vedrà alcune delle più note cantanti italiane unirsi in una indimenticabile serata. Le vicende di Puente Viejo torneranno quindi in onda tutti i pomeriggi della settimana, ad esclusione della domenica, mentre nel corso della prossima settimana verrà riconfermato l'appuntamento serale del venerdì. Non ci sarà invece la piacevole sorpresa avvenuta nei giorni scorsi: con grande entusiasmo, i telespettatori avevano accolto l'episodio dello scorso mercoledì sera che però resterà un eccezione nel palinsesto di Canale 5. Dal 29 marzo, infatti, tornerà nella rete ammiraglia Mediaset L'Onore e il rispetto con Gabriel Garko, mentre Il Segreto resterà 'relegato' al solo venerdì. Quanto meno fino al prossimo cambiamento...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FE E MAURICIO FUGGONO INSIEME? - Novità a non finire caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto della prossima settimana. E mentre Donna Francisca ed Emila avranno il loro bel da fare litigando per prendersi cura di Raimundo, ci sarà qualcuno che si renderà conto che non potrà mai essere felice tra le mura della villa. Fè e Mauricio sono stati messi alla prova negli ultimi tempi a causa delle intromissioni della Montenegro nel loro rapporto, soprattutto dopo la morte di Caridad. Per questo la coppia prenderà seriamente in considerazione l'unica opportunità per poter essere felici insieme: andarsene dalla villa e da Puente Viejo una volta per tutte! Clicca qui per vedere il momento in lingua originale in cui discutono di questa possibilità. Sarà questa l'uscita di scena dei due amatissimi personaggi? Non dimentichiamo che l'attrice Marta Tomasa Worner è in attesa del suo secondogenito e potrebbe essere questa la trama ideale per giustificare la sua assenza nel periodo finale della gravidanza.

