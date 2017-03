ILARIA D’AMICO / A spasso nel centro di Torino con Gigi (Che tempo che fa, 26 marzo)

Che Tempo che fa

ILARIA D’AMICO, LA CONDUTTRICE OSPITE SU RAI 3: PROVE DI FAMIGLIA ALLARGATA CON IL SUO GIGI (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Tra poche ore va in onda una nuova puntata del talk show di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa. Tra gli ospiti che vi prenderanno parte figura anche il nome della giornalista sportiva e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico attuale compagna del portiere della Juventus e della Nazionale Italiana di calcio Gigi Buffon. Una storia d’amore che sembra essere più salda che mai anche grazie alla nascita del loro primo figlio a cui è stato dato il nome di Leopoldo Mattia. Peraltro la D’Amico e Gigi Buffon sono stati paparazzati nel pieno centro di Torino mentre si stavano concedendo una rilassante passeggiata assieme al neo arrivato in casa Buffon e soprattutto Louis Thomas e David Lee ed ossia i due figli avuti dal portierone nella precedente relazione con la showgirl Alena Seredova. Insomma, Gigi ed Ilaria hanno dato vita al più classico esempio di famiglia allargata con tanto di stop nei pressi di una rinomata gelateria torinese per la gioia dei più piccoli.

ILARIA D’AMICO, LA CONDUTTRICE OSPITE SU RAI 3: CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Ilaria D’Amico è nata a Roma nell’agosto del 1973. Dopo aver frequentato la facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza di Roma senza conseguire la laurea ha esordito in televisione nell’anno 1997 nella trasmissione La giostra del gol in onda all’epoca su Rai International grazie all’amico di famiglia Renzo Arbore. Dopo aver curato alcune rubriche calcistiche per i Mondiali di calcio del 1998 ed i Mondiali del 2000, nel maggio del 2001 ha conseguito il tesserino di giornalista pubblicista. Nello stesso anno le venne affidata la conduzione del programma Cominciamo bene estate. Nel 2004 approda a Mediaset per condurre il reality calcistico Campioni, il sogno e nel 2006 passa a Sky per condurre la trasmissione Mondiali di calcio 2006. Attualmente è alla conduzione sempre su Sky della trasmissione Sky Euro Show mentre nel 2008 ha avuto un’esperienza d’attrice nel film commedia di Sergio Martino, L’allenatore nel pallone 2.

