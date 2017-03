ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12 news: il pentimento di Giacomo Urtis, le parole per Bettarini

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: GIACOMO URTIS CHIEDE SCUSA A STEFANO BETTARINI – Giacomo Urtis, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2017, chiede scusa all’inviato Stefano Bettarini. Tornato dall’Honduras, il chirurgo plastico dei vip aveva puntato il dito contro l’ex calciatore rivelando di non riuscire a capire le sue spiegazioni. Urtis, infatti, aveva rivelato come Bettarini fosse guidato in tutto dagli autori del reality. Ai microfoni di Non succederà Più, il programma condotto da Giada Di Micheli e trasmesso sulle frequenza di Radio Radio, però, Urtis ha fatto un passo indietro dicendosi pentito di quanto dichiarato. “Per Bettarini mi dispiace. Lo avevo raccontato quando era a cena con un giornalista e avevo detto che Bettarini spiegava le cose e poi ce le rispiegavano perché alcuni giochi sono molto complicati. Da la è successo che la mia intervista è stata interpretata che Bettarini non sta spiegare”, ha affermato il chirurgo. Nel frattempo, in Honduras, i naufraghi ancora in gara continuano la loro avventura. Il clima sta diventando sempre più teso. Oltre ad Eva Grimaldi e Moreno che non riescono a trovare un compromesso per una convivenza pacifica, anche sull’altra isola le cose non vanno meglio. Malena, infatti, non riesce a perdonare Samantha per la nomination mentre Degan continua ad essere nel mirino di Giulio Base e della De Grenet per averli spediti entrambi al televoto.

