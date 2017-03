LE IENE SHOW/ Anticipazioni del 27 marzo 2017: la tratta Argentina, maternità surrogata e Taxi-Uber

Le Iene Show, in onda su Italia 1

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 27 MARZO 2017: LA TRATTA ARGENTINA, MATERNITA' SURROGATA E TAXI-UBER - Nuovi servizi e inchieste ci attendono nella prima serata di Italia 1 di oggi, domenica 26 marzo 2017: Le Iene Show sono tornate! Alla guida lo zoccolo duro del programma, il pool di inviati-conduttori più amati dal pubblico italiano: Nadia Toffa, Giulio Golia, Paolo Calabresi, Andrea Agresti e Matteo Viviani. In particolare, Marco Maisano si occuperà del contrasto fra i Taxi e gli Uber, che nei giorni scorsi ha comportato uno sciopero nazionale e diverse polemiche. L'inviato ritornerà ad occuparsi del caso grazie a testimonianze inedite. E ancora, maternità surrogata, una delle tematiche più scottanti e discusse nel nostro Paese. Risale infatti allo scorso 23 febbraio la decisione della Corte d'Appello di Trento di riconoscere la genitorialità di due gemelli ad una coppia omosessuale. I bambini sono nati negli Stati Uniti, dove la pratica è accettata da ormai decenni, ma che in Italia è in grado di sollevare ancora diverse polemiche. Ci sarà spazio anche per parlare di prostituzione illegale in Argentina, che può contare sulla presenza di migliaia di case hot. Dietro una facciata di "normalità", l'interno nasconde infatti attività illecite che, spesso, ha come protagoniste ragazze scomparse ed anche sopravvissute. Un vero e proprio commercio di vite umane che può contare su un guadagno di molti miliardi di euro l'anno. Infine, la morte del piccolo Nicholas Green, avvenuta nel 1994 sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, uno dei casi più sconcertanti avvenuti nel nostro Paese. Le Iene Show intervisteranno una delle persone che ha ricevuto in donazione gli organi del bambino.

© Riproduzione Riservata.