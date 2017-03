MARY SEGNERI E IL DOTTOR LORENZETTI/ Contro la dieta Lemme, cosa succederà? (Domenica Live)

Domenica Live

MARY SEGNERI E IL DOTTOR LORENZETTI, IN STUDIO DA BARBARA D’URSO CONTRO ALBERICO LEMME (DOMENICA LIVE) - Anche oggi pomeriggio Barbara d'Urso si occuperà della dieta Lemme. Che piaccia o meno, la filosofia alimentare inventata dal famoso farmacista abruzzese, continua ad "appassionare" seppur in modo critico, moltissime persone differenti. Durante il corso del lungo pomeriggio di Domenica Live, Barbara d'Urso ospiterà nuovamente il bizzarro farmacista che dovrà vedersela con Mary Segneri e il Dottor Lorenzetti. Come ben sapete, l'ex gieffina ha perso moltissimi chili e, a breve apparirà in trasmissione dalla d'Urso con un top che metterà in evidenza la sua pancia "nuova" dopo gli interventi del medico. Mary infatti, ha voluto sottoporsi a delle operazioni per potere rimuovere chirurgicamente la pelle in eccesso. La giovane donna, dopo l'intervento è intervenuta anche a Pomeriggio 5, per affermare: "Vestita ero magra, spogliata sembravo un'ex obesa e la gente lo notava. Così il 14 febbraio, ho deciso di operarmi. Sono stata quattro giorni alla clinica Nuova villa Claudia di Roma, mi hanno fatto la liposuzione, l'addominoplastica circonferenziale e ho riempito il seno. Il professore Lorenzetti ha cambiato il mio aspetto. Ringrazio anche Barbara D'Urso che ha reso nota la mia storia". Mary ha fatto riferimento anche alle critiche avute durante gli scontri in diretta con Alberico Lemme e, a tal proposito ha raccontato di avere ricevuto delle valutazioni negative anche da parte dei genitori: "Secondo loro ormai ero dimagrita, cosa avrei dovuto volere di più? Gli ho fatto capire che era una mia esigenza, una avola che si doveva concludere. Pur non essendo d'accordo, mi hanno accompagnato nel mio percorso e mi hanno capito". Cosa succederà a breve nel salotto domenicale di Barbara d’Urso? Sicuramente la parentesi legata alla dieta Lemme riaprirà “vecchie” polemiche mai effettivamente concluse.

