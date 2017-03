MAURIZIO MATTIOLI/ L’attore romano ospite di Rai 1 (Domenica In, puntata 26 marzo 2017)

Pippo Baudo

MAURIZIO MATTIOLI, L’ATTORE ROMANO OSPITE DI PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 26 MARZO 2017) Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica in troveremo Maurizio Mattioli. L'attore italiano, reduce dal successo di “Non si ruba a casa dei ladri”, con Vincenzo Salemme e Massimo Ghini, è oggi ancora attivo a teatro con “Febbre da cavallo”, commedia nata da un film di successo degli anni '70. Il 15 marzo è andata in scena la prima al Teatro Sistina di Roma e Maurizio ha dichiarato di essere senza dubbio orgoglioso di far parte del cast che ha permesso a questo successo straordinario di rivivere nel tempo.

Maurizio Mattioli è molto amato dal pubblico italiano sin dagli esordi. Classe 1950, si impegna dapprima in ruoli cinematografici minori tra piccolo e grande schermo. Si contano al suo attivo quasi cento film, ma anche pieces teatrali come Rugantino. Gli amanti delle fiction lo ricordano nel ruolo di Alberto Dominici in Un ciclone in famiglia e nel ruolo di Augusto Cesaroni nell'omonima serie I Cesaroni. Celebre elemento del Bagaglino sia in teatro che in televisione, in pochi sanno che Mattioli è anche un bravo doppiatore. Annoverati tra i suoi lavori troviamo Z la formica e La gang del bosco. Il suo impegno d'attore è stato premiato nel 2014, anno in cui riceve il premio Leggio d'oro Alberto Sordi.

Mattioli non è solo un attore comico, anzi. Lo vedremo presto anche in MMA Love never Dies di Riccardo Ferrero. Il suo personaggio, dice ai giornali, sarà una rivelazione. Vedremo un Maurizio Mattioli differente da quello che siamo abituati a scorgere tra le battute irriverenti dei lungometraggi all'italiana. Si tratterà infatti di un padre che ha perso il figlio in maniera violenta, pienamente immerso in una storia drammatica.

© Riproduzione Riservata.