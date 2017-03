NATHALY CALDONAZZO E MIA / Madre e figlia insieme da Barbara d’Urso dopo L’Isola (Domenica Live)

Nathaly Caldonazzo a Domenica Live

NATHALY CALDONAZZO E MIA, LA SHOWGIRL DALLA D’URSO CON LA FIGLIA DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI (DOMENICA LIVE) - Nathaly Caldonazzo a breve sarà una delle protagoniste del salotto domenicale di Domenica Live, il rotocalco del dì di festa condotto da Barbara d'Urso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Così come anticipato anche dalla conduttrice durante il corso del promo televisivo, la showgirl sarà in trasmissione insieme alla figlia che comparirà al suo fianco per la prima volta. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi 2017, la Caldonazzo è tornata in pista per fare parlare di sé e della sua vita professionale. Conosciamo meglio la romana a seguire. La bionda ex naufraga è nata nella Capitale 47 anni fa (compirà 48 anni il prossimo 24 maggio). Anche se in molti la ricordano come "Nathalie", lei è anche conosciuta con i nomi di Nathaly Snell o Nathaly Caldonazzo (come attualmente si fa chiamare anche attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook). La Caldonazzo, oltre ad un passato da soubrette è anche un'attrice, soprattutto teatrale. E' ricordata agli onori delle cronache per essere stata la compagna di Massimo Troisi (fino alla morte di lui avvenuta nel 4 giugno del 1994). Tra gli altri storici ex fidanzati di Nathaly, ricordiamo anche Paolo Calissano, Stefano Bonaga e Pino Quartullo. La giovane Mia (sua figlia) è invece nata dalla relazione d'amore con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Attualmente invece, così come si legge anche sui social, è fidanzata con Andrea Ippoliti. Prima di partire verso l'Honduras per l'esperienza all'Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo aveva raccontato la reazione della figlia Mia: "Appena ne ha sentito parlare è scoppiata a piangere. Lei di solito è molto distaccata, non ama mostrare i suoi sentimenti, come tutti i nati sotto il segno dello Scorpione, però, sotto sotto, è dolcissima. Abbiamo guardato insieme il Grande Fratello Vip, ha capito che è un gioco e si è calmata”. Cosa succederà nel salotto di Barbara d'Urso a breve? Proprio la showgirl, alcune ore fa ha condiviso uno scatto della figlia scrivendo: "My baby life". Cliccate qui per visualizzare lo scatto e, se non volete perdervi l'inedito appuntamento, collegatevi in onda su Canale 5 per vedere la nuova puntata di Domenica Live.

© Riproduzione Riservata.