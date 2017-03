NCIS - Unità Anticrimine 14/ Anticipazioni puntata 26 marzo: attentato al Congresso, ma Gibbs ha una teoria

NCIS - Unità Anticrimine 14, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 26 marzo 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Pagare per giocare". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un ufficiale e cappellano della Marina si schianta contro il guardrail mentre si trova in auto, ma quando l'NCIS arriva sul campo, Abby (Pauley Perrette) rivela che non si tratta di un incidente. Ha notato infatti alcuni indizi che fanno sospettare un intervento esterno, da remoto, sul controllo del mezzo. Più tardi, i fratelli di Ellie (Emily Wickersham) si presentano in gruppo alla sede della squadra. Sospettano subito che McGee (Sean Murray) possa stare troppo vicino alla sorella e gli fanno capire che lo tengono d'occhio. Mentre il resto della squadra indaga sulle ultime persone che hanno visto la vittima, i fratelli di Ellie prendono di mira anche Torres (Wilmer Valderrama) perché credono che sia lui il collega con cui sta uscendo. Per distogliere i sospetti, Torres rivela che Ellie sta uscendo con l'agente dell'MI6. McGee invece rivela ad Abby di essere deluso dal fatto che Ellie non gli abbia parlato della sua nuova relazione ed entrambi ammettono di essere curiosi sull'identità di questo misterioso spasimante. Poco dopo, scoprono che la vittima era in possesso di alcuni documenti secretati, riguardo ai turni delle guardie di un penitenziario. Il collegamento è con un detenuto, Amir Hassan (Aaron Ramzi), a sua volta connesso con un famoso e pericoloso terrorista. Alla squadra si unisce anche Clayton (Duane Henry), che non nasconde una forte ammirazione per Ellie. Torres contatta invece il Colonnello Driscoll (Jim Abele), che conferma la qualità del lavoro del cappellano all'interno del carcere militare, ma rivela anche che un gruppo di soldati sospettavano una connivenza fra la vittima ed alcuni detenuti. Torres inganna poi Clayton e fa in modo che si ritrovi in ascensore con i fratelli di Ellie, che gli fanno il terzo grado sul loro rapporto con la sorella. McGee e Abby invece, scoprono che una delle ultime persone a vedere viva la vittima è la sorella di Hassan, Samira (Odelya Halevi). La donna afferma che il fratello non è in realtà un terrorista e che il cappellano Resza la stava aiutando a trovare le prove. Ellie conferma il tutto grazie alla trascrizione degli interrogatori. Nello stesso momento, il Colonnello riferisce a Vance (Rocky Carroll) e Gibbs (Mark Harmon) che l'interrogatorio di Amir è stato effettuato prima del suo arrivo a Guantanamo da una società esterna. Hassan rimane invece stupito delle parole di Ellie, ma la diffidenza del detenuto è alta a causa di tutto quello che ha vissuto. Qasim (Rafi Silver) gli racconta quindi la sua storia, riuscendo ad oltrepassare il muro. Dopo aver scoperto il complotto ai danni di Amir, il detenuto viene finalmente rilasciato, ma Ellie teme che il loro intervento non sia stato sufficiente. Abby invece continua a credere che la persona con cui esce Ellie è in realtà Gibbs. Torres e Clayton individuano invece il vero assassino del cappellano: Gareth Bainbridge (Evan Arnold). Quest'ultimo, infatti, aveva prelevato diverse centinaia di migliaia di dollari dal conto dell'associazione caritatevole e visto che il cappellano lo ha sorpreso, lo ha ucciso. L'indomani, Ellie rivela finalmente ai fratelli chi è il suo ragazzo: Qasim.

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 MARZO 2017, EPISODIO 9 "PAGARE PER GIOCARE" - Nel nono episodio di NCIS 14 - Unità Anticrimine, troveremo la squadra impegnata a proteggere Jenna Flemming, un membro del Congresso. La donna infatti ha ricevuto diverse minacce e si teme ora che possano sfociare in un attentato. Nel frattempo, Vance si occupa di supervisionare i particolari della missione, che rischia ddi concludersi in qualcosa di più grande. Durante le indagini, l'NCIS scoprirà in realtà che l'assistente della Flemming è stato ucciso: chi può essere stato? Gibbs crede che l'evento non sia del tutto collegato con le minacce ricevute dalla donna...

