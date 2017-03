NEK/ Ospite da Fazio per parlare del suo tour (Che fuori tempo che fa, 26 marzo 2017)

Nek

NEK, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO 2017) - Nek sarà ospite questo weekend alla trasmissione Che fuori Tempo che fa del conduttore Fabio Fazio, in onda su Rai Tre. Non è la prima volta che Nek si presenta da Fazio all'interno del suo seguitissimo programma. L'ultima volta che il cantante si era presentato dall'ex presentatore di Quelli che il calcio risale al mese di gennaio, quando aveva presentato il suo nuovo album di inediti intitolato 'Unici'. Per Nek dunque si tratta di un gradito ritorno a Che fuori Tempo che fa.

NEK, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL SUO TOUR (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO 2017) L'artista di Sassuolo presenzierà alla trasmissione di Fabio Fazio per parlare del suo tour, che in partenza nelle prossime settimane. A fine aprile la prima data, prevista nella città di Cascina. Il tour è stato organizzato per festeggiare i 25 anni di carriera del cantante italiano. Un traguardo straordinario per l'artista, il cui nome vero è Filippo Neviani, che di recente ha avuto modo di essere uno dei protagonisti del nuovo programma di Antonella Clerici in onda in prima serata ogni venerdì, Standing Ovation, dove ha partecipato in qualità di giudice insieme a Romina Power e Loredana Bertè. Proprio con quest'ultima ha avuto, lo scorso anno, una bellissima esperienza ad Amici, il talent di Maria De Filippi, che sabato debutterà in prima serata con la prima puntata del Serale della sedicesima edizione. Nek non è stato riconfermato in veste di coach della squadra Blu. Né lui né il collega - amico J-Ax. Maria, al posto di Nek, ha scelto di promuovere Morgan e di confermare l'usato sicuro, vale a dire Elisa. Tornando all'imminente tour per i 25 anni di carriera, Nek concluderà il suo tour il prossimo 12 agosto, nella località Forte dei Marmi. Una serie di concerti che prevede la sosta in numerose città italiane, segno di come l'affetto dei fan per l'artista, in tutti questi anni, sia ancora oggi immutato. Dopo Cascina, Nek farà tappa a Bologna a fine aprile. Sarà poi la volta di Trieste, Piacenza e Montecatini nella prima settimana di maggio. Lo spettacolo proseguirà a Sanremo, Torino, Varese (dove si registra già un sold out), Firenze e Bergamo nella seconda settimana di maggio. Per lunedì 15 maggio Nek è atteso a Milano al Teatro degli Arcimboldi. La stessa settimana sarà ad Ancona, presso il Teatro delle Muse. Dopo lo stop di un mese, Nek tornerà a suonare dal 23 giugno, a Carloforte (unica tappa di questo mese). A luglio riprenderà il tour a pieno regime, con le date di Marostica, Brescia, Cremona, Roma, Cervia, Napoli, Taormina e Soverato. Gran finale ad agosto a Pescara, San Pancrazio Salentino e Forte dei Marmi.

NEK, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO 2017) - Nek è nato nella città emiliana di Sassuolo nel 1972. All'età di 45 anni può vantare oltre 3 milioni di dischi venduti in Italia e all'estero. La sua è una carriera ancora al top dopo oltre 20 anni di carriera. Nonostante non abbia mai vinto Sanremo, è definito uno dei più grandi artisti della scena musicale italiana. Ha pubblicato complessivamente 14 album, l'ultimo dei quali Unici.

