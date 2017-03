ORNELLA MUTI/ La bellissima attrice ospite di Rai 1 (Domenica In, puntata 26 marzo 2017)

Pippo Baudo

ORNELLA MUTI, LA BELLISSIMA ATTRICE OSPITE DI PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 26 MARZO 2017) La bellissima Ornella Muti, al secolo Francesca Romana Rivelli, oggi sarà ospite di Domenica In. A darle il nome d’arte è stato Damiano Damiani. L’abbiamo vista nel 1971 in Il sole nella pelle e Un posto ideale per uccidere, ma anche in diversi fotoromanzi, molto in voga all'epoca. Classe 1955, suo padre è napoletano mentre sua madre ha origini russe ed è a soli 14 anni e esordisce con il già citato Damiano Damiani in La moglie più bella. Un primato assoluto è nelle sue mani, dal momento che nel 1994 è stata decretata essere la donna più bella del mondo dalla rivista statunitense Class, ma è famosissima anche oltralpe. In Francia, infatti, è stata attrice di fiction e modella per svariate campagne pubblicitarie.

Recentemente l’attrice al centro di una polemica tutta social iniziata dalla figlia Naike, che aveva pubblicato su Instagram una foto della madre in topless, con lo sfondo di una camera d'ospedale. Qui era infatti ricoverata l'attrice dopo un'operazione al gomito. La foto è stata scattata per così dire "a tradimento" e non sono mancate le polemiche, tra i tanti messaggi di auguri da parte dei fans. Naike ha dichiarato di averlo fatto per dare un esempio a tutte le mamme, donne e nonne, del fatto che si possa essere semplici e bellissime a qualsiasi età e in qualsiasi condizione. L'atteggiamento anticonvenzionale della figlia ha attirato critiche e commenti negativi, ma Naike Rivelli ha risposto con un altro scatto su Instagram di sua madre. Ornella, questa volta vestita e con il tutore post-operazione al braccio, si è esibita in un gestaccio rivolto a coloro che avanzano polemiche nei confronti di Naike.

