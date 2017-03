ORNELLA VANONI E GINO PAOLI/ La loro storia d’amore tra immagini e ricordi (Techetechetè, 26 marzo)

Ornella Vanoni e Gino Paoli (LaPresse)

Ornella Vanoni e Gino Paoli a Techetecheté, effetto amarcord su Rai Uno. Hanno trascorso una vita insieme, dal punto di vista sentimentale ma anche dal punto di vista professionale e ora tornano in coppia su Rai Uno: Techetecheté celebra l'amore e la carriera di Ornella Vanoni e Gino Paoli, duo che ha fatto sognare gli italiani. Nella puntata che andrà in onda questa sera , domenica 26 marzo ci sarà uno speciale che ripercorre i traguardi dei due cantautori italiani. La loro storia Senza fine, come recita un loro famosissimo brano, merita di essere riguardata ancora una volta. L'appuntamento è per domenica 26 marzo, subito dopo il telegiornale su Rai Uno, a partire dalle 20.35.

CURIOSITA' - Al settimanale femminile Vanity Fair, Ornella ha raccontato la sua vita con Gino Paoli: sembrano un po' Sandra Mondaini e Raimondo Vianelli, una coppia che litiga ma si ama, poi torna a litigare e ad amarsi. La Vanoni ha confessato di essere molto presa da Paoli ma che l'amore è diventato stima, affetto, rispetto. Insieme hanno scritto un libro dal titolo Noi due, una lunga storia, dove raccontano particolari davvero inediti del loro meraviglioso romanzo d'amore che ha fatto sognare i fan, tra alti e bassi, tradimenti e delusioni. Oggi sono un duo artistico che il mondo ci invidia: ancora bravissimi e bellissimi.

LA LORO STORIA D'AMORE - Ornella Vanoni e Gino Paoli si conobbero nel 1960: fu subito amore. I due andarono avanti per decenni, tra liti, matrimoni, divorzi e colpi di scena. Dalla loro passione immensa nacque la canzone Senza fine, inizio di una relazione sentimentale e anche professionale. Gino e Ornella si sono esibiti insieme negli anni ottanta, hanno anche partecipato in coppia a Sanremo con la canzone Io come farò e pubblicato in duo un album di brani inediti chiamato Ti ricordi? No non mi ricordo. Che i due stessero insieme per la vita era evidentemente scritto nel destino visto che, curiosamente, Ornella Vanoni e Gino Paoli sono nati ad appena ventiquattro ore di distanza l'uno dall'altro. Paoli è del 23 settembre del 1934, Ornella è nata invece il 22 settembre 1934: quest'anno festeggeranno i loro primi 83 anni di successi, amore, emozioni e vita.

