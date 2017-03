Oroscopo Paolo Fox: classifica dei segni e previsioni a Mezzogiorno in famiglia puntata 26 Marzo

Paolo Fox (LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX 2017 A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: LA CLASSIFICA DEI SEGNI (PUNTATA 26 MARZO) - Ritorna Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia con la classifica dei segni e il suo Oroscopo 2017. Anche oggi, domenica 26 marzo, il celebre astrologo ci illustrerà tutte le novità riguado agli astri e i movimenti planetari. Che cosa succederà a tutti i segni dello Zodiaco? Dopo l'entrata del Sole nel segno dell'Ariete, molti segni hanno potuto beneficiare di raggi particolarmente produttivi. Nei prossimi giorni, tuttavia, saranno presenti diversi transiti particolari, che potrebbero rivoluzionare del tutto i mesi di tanti appassionati dell'astrologia. Prima di scoprire quale sarà la classifica dei segni di Paolo Fox di oggi, rivediamo i due segni Top e Flop della scorsa settimana. In fondo alla fila troviamo i Pesci, che hanno potuto recuperare rispetto ai giorni precedenti, ma che ora si ritrovano a vivere sensazioni negative. I nati dei segni vivono tra l'altro di emozioni, d'amore, d'amicizia e confidenza con gli altri. Penultima posizione per il Cancro, ancora in discesa, che potranno vivere dei giorni di trasformazione. Da bravi segni d'Acqua, i cambiamenti piacciono ed allo stesso tempo spaventano, perché si pensa troppo alle conseguenze. Meglio evitare contrasti in questa settimana, come sarà piena di attriti la prima metà dell'anno. Attenzione a non perdere occasioni che si potranno rivelare positive nella seconda parte del 2017. Secondo posto per il Sagittario, scalpitante come sempre, e che ora si può mettere in gioco e vivere avventure speciali. Chi non ha ancora trovato l'amore potrà cercarlo con successo. Primo posto infine per il Leone, che vive ora come non mai un periodo fiorente. Il Sole aiuta e fino a settembre ci sarà la possibilità di fare progetti ed anche innamorarsi. L'importante è non correre: attenzione alle spese. Clicca qui per rivedere la classifica dei segni e l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox della settimana precedente.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 MARZO 2017: RECCO VS MACCHIAGODENA (26 MARZO) - Rullo di tamburi per la gara fra comuni di Mezzogiorno in famiglia, che tornerà oggi con un nuovo appuntamento. Rai 1 ed il team di conduttori aspettano i telespettatori per una mattinata all'insegna di canti, balli e giochi, dove a scontrarsi saranno i Comuni di Recco, in provincia di Genova,e Macchiagodena, in provincia di Isernia. Questi ultimi sono inoltre i vincitori di ieri e partiranno quindi con un punto di vantaggio. Scopriremo di più su questi due splendidi borghi della nostra Italia grazie alla presenza di Elena Ballerini e Claudia Andreatti, che ci illustreranno tutte le curiosità. I ragazzi di Recco sono inoltre i campioni attuali, dopo aver sconfitto la scorsa settimana i rivali di Saint-Vincent. La settimana precedente abbiamo visto come Recco, nel cuore di un'insenatura naturale del Golfo Paradiso, con alle spalle il monte di Portofino. Dal punto di vista storico, Recco è nota per l'invasione dei saraceni avvenuta nel 1557, al pari di Rapallo. Una seconda ondata di rapimenti e furti avvenne ad opera dei pirati quasi 100 anni più tardi. Famosa per la sua connotazione rocciosa, Macchiagodena risale invece ipoteticamente al X secolo. Di recente sono in realtà stati ritrovati dei reperti che risalgono al periodo arcaico, di cui sono presenti delle testimonianze anche nelle cronache del 964. Dalla chiara impronta pastorale, il Comune ha una sua identità gastronomica che trova in vetta al ricettario la polenta, un piatto povero che tuttavia ha arricchito diverse tradizioni popolari del nostro Paese.

