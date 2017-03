PATCH ADAMS/ Su La5 il film con Robin Williams e Monica Potter (oggi, 26 marzo 2017)

film prima serata

PATCH ADAMS, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 MARZO 2017: IL CAST - Patch Adams, il film in onda su La5 oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola biografia e drammatica del 1998 diretta da Tom Shadyac (Una settimana da Dio, Ace Ventura - L'acchiappanimali, Il professore matto) ed interpretato da Robin Williams (L'attimo fuggente, Toys, L'uomo bicentenario), Monica Potter (L'ultima casa a sinistra, Nella morsa del ragno, Con Air) e Philip Seymour Hoffman (Truman Capote - A sangue freddo, la saga di Hunger Games, The master). Il film fu accolto con critiche generalmente negative. Patch Adams ricevette una sola nominaton ad un Oscar, peraltro minore (migliore colonna sonora) e due ai Golden Globe, fra cui miglior commedia e miglior attore in una commedia. Nonostante il successo di pubblico, gli esperti criticarono soprattutto l'eccessiva semplificazione con cui la terapia viene presentata nel film, oltre che il suo tono. Il vero Patch Adams è stato fra i più critici nei confronti del film, perchè a suo dire semplifica in modo eccessivo sia la sua vita che soprattutto la sua pratica medica, che è ben di più che presentarsi vestito da clown. Fra le polemiche suscitate da Adams vi è anche il fatto che Robin Williams ha guadagnato da questa pellicola oltre 20 milioni di dollari, mentre il vero Adams non ha ricevuto neanche una piccola donazione per l'ospedale pediatrico che, da 40 anni, sta cercando di costruire. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PATCH ADAMS, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 MARZO 2017: LA TRAMA - 1969: Hunter Adams (Robin Williams) si fa volontariamente internare in un ospedale psichiatrico, a causa di un tentato suicidio. Una volta dimesso riprende gli studi di medicina e spera di poter un giorno aiutare il prossimo. All'Università conosce Carin Fisher (Monica Potter) e qui comincia a testare il potere terapeutico del buonumore e della risata sui pazienti. Conclusi gli studi, Patch Adams, come è stato soprannominato, riesce a ristrutturare un cottage immerso nel verde, grazie ai suoi amici e alle persone che credono nel suo modo di fare terapia. Patch corona il suo sogno di avere una clinica privata ma gratuita e aperta a tutti. Tutto sembra mettersi per il meglio, quando Carin, impiegata nella clinica di Patch, viene uccisa da un paziente autolesionista che subito dopo si suicida. Proprio mentre sta rimettendo in discussione tutto il suo operato, Patch è convocato da una commissione medica dove dovrà rendere conto del suo anticonvenzionale metodo di cura.

