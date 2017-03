QUELLI CHE IL CALCIO/ Oggi, domenica 26 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

Nicola Savino (LaPresse)

QUELLI CHE IL CALCIO, OGGI NON VA IN ONDA (domenica 26 marzo 2017) - Nuova piccola pausa per Quelli che il calcio, il programma guidato da Nicola Savino che va in onda su Rai 2 la domenica: oggi, 26 marzo 2017, non è in scaletta un nuovo appuntamento. La settimana scorsa Quelli che il calcio si era fermato a causa dello sciopero, ma la trasmissione lascerà ‘orfani’ i suoi telespettatori anche più tardi, partendo dal presupposto che il campionato di calcio italiano è in pausa. Lo scorso venerdì si è disputato il match Italia - Albania, valido per le qualificazioni ai Mondiali, e le gare si sono fermate per lasciare spazio alla preparazione e alla performance della squadra guidata dal ct Giampiero Ventura. Da non dimenticare, inoltre, che martedì 28 marzo la nostra Nazionale se la vedrà invece con l’Olanda. Il programma della seconda rete nazionale, sulla propria pagina Facebook, ha per assicurato che è pronto a tornare dopo la pausa presa dal campionato: a partire dalla prossima domenica, 2 aprile 2017.

