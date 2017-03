RED DAWN - ALBA ROSSA/ Su Rai 2 il film con Chris Hemsworth (oggi, 26 marzo 2017)

film seconda serata

RED DAWN - ALBA ROSSA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 26 MARZO 2017: IL CAST - Red Dawn - Alba rossa, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere azione Red Dawn -Alba Rossa. Si tratta di un film realizzato negli Stati Unti d’America nell’anno 2012 dalla Metro Godwyn Mayer in collaborazione la Conrafilm e la Vincent Newman Entertainment con per la regia di Dan Bradley, mentre nel cast sono presenti Chris Hemsworth, Adrianne Palicki, Josh Hutcherson e Josh Peck. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RED DAWN - ALBA ROSSA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 26 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra dell'importante crisi internazionale che si è avuta nell’America Latina a seguito dell’inizio del comunismo con gli Stati Uniti impreparati di fronte alla repentina e immediata invasione dell'aviazione russa e di tutti i suoi alleati. L'Americana quindi a questo punto non ha tempo per organizzare la difesa, inizia allora a scatenarsi terrore in città e ci sono le prime deportazioni di massa e internamenti nei campi di lavoro. In questo clima così pericoloso alcuni giovani studenti facenti parte di un liceo del Colorado decidono di unire le proprie forze e di scendere con le armi provando a difendere la città e tutti i superstiti trovando riparo all'interno dei boschi e così in qualche modo mettere riparo all’avanzata degli invasori. Questi valoroso liceali vanno avanti senza alcun aiuto e nel frattempo trascorrono lunghi mesi in cui le sole informazioni che hanno le prendono da un radio. Man mano che il tempo passa, i ragazzi acquistano maggiore consapevolezza in loro stessi imparando a contare principalmente sulle proprie forze. La determinazione e coraggio che possiedono permette loro di diventare esperti in azioni di guerriglia contro i nemici che di volta in volta si presentano lungo il loro cammino. Tuttavia però il loro equilibrio viene spezzato quando uno dei ragazzi viene catturato e decide di tradire il resto del gruppo per avere salva la vita. A questo punto per loro è in atto una caccia spietata in cui dovranno lottare con tutte le proprie forze per cercare di sopravvivere.

