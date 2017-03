RICKY MEMPHIS / Protagonista del film ‘Ovunque tu sarai’ (Che fuori tempo che fa, 26 marzo)

Che fuori tempo che fa

RICKY MEMPHIS, L’ATTORE OSPITE SU RAI 3: IL SUO NUOVO PROGETTO CINEMATOGRAFICO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – L’attore romano Ricky Memphis è tra gli ospiti che questa sera saranno presenti nella consueta puntata del talk show Che fuori tempo che fa condotto sulle frequenze di Rai 3 da Fabio Fazio. Per Memphis sarà l’occasione giusta per parlare del suo ultimo lavoro cinematografico intitolato Ovunque tu sarai. Una coproduzione italo – spagnola distribuita dalla M2 Pictures con alla regia l’esordiente Roberto Capucci e nella quale Ricky Memphis veste i panni di un esperto di problem solving con il vizio del gioco d’azzardo. L’artista parlando del film, come riportato dal portale web SentieriSerlvaggi.it, ha sottolineato: “Ho letto la sceneggiatura e mi sono completamente affidato al regista e al cast. Un’esperienza ricca di divertimento; mi ha lasciato la sensazione di aver fatto qualcosa di onesto”. Il film racconta di quattro amici appassionati o per meglio dire ossessionati dal calcio ed in particolare dalla Roma che vivono l’esperienza on the road della sfida di Champions League tra i giallorossi ed il leggendario Real Madrid”.

RICKY MEMPHIS, L’ATTORE OSPITE SU RAI 3: LA FAMIGLIA IL BENE PIÙ PREZIOSO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Ricky Memphis nel corso di una recente intervista rilasciata al portale web Leggo.it ha voluto parlare del film in uscita il prossimo 6 aprile ma anche della propria vita personale. Nello specifico ha sottolineato di come oltre alla squadra di calcio della Roma lui abbia una grande passione per Elvis: “a cui mi sono ispirato per il nome d’arte: quando è morto avevo 9 anni ma ricordo ancora i 33 giri di mamma. La mia più grande paura? Gli imprevisti. Prima di diventare padre avevo poche preoccupazioni, oggi invece sono diventato apprensivo. Più sto bene e più divento ansioso perché temo che qualcosa rovini quella gioia”. A proposito del periodo in cui non era ancora padre ha parlato di esami scolastici: “Non ho fatto la maturità perché mi sono fermato alla terza media, ma non tornerei indietro all’adolescenza, anche se rivivrei volentieri qualche momento dei 30 anni, quando sei ancora giovane ma con un maturità nuova. Il bene più prezioso? La famiglia.. del resto, fama inclusa, me ne frego”.

© Riproduzione Riservata.