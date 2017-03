ROCCO SIFFREDI/ La moglie Rozsa e i figli Lorenzo e Leonardo dalla D'Urso: chi è il suo erede? (Domenica live)

Rocco Siffredi, Domenica Live, logo

ROCCO SIFFREDI, LA MOGLIE ROZSA E I DUE FIGLI DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, 26 MARZO 2017) - Rocco Siffredi e la sua famiglia saranno oggi ospiti della nuova puntata di Domenica Live. Il re dei film a luci rosse è pronto ad approdare nella trasmissione domenicale di Canale 5 condotta da Barbara d'Urso ed a raccontarsi insieme alla moglie Rozsa ed ai due suoi figli, Lorenzo di 20 anni e Leonardo, di 17. Nonostante la sua carriera particolare e spesso criticata, nel corso di varie interviste Siffredi ha sempre dimostrato come professione e famiglia possano convivere perfettamente. Sebbene nel corso della sua cospicua carriera Rocco Siffredi abbia avuto oltre 5 mila "partner", la sua vita di coppia va a gonfie vele, come dimostrato dai 24 anni vissuti insieme alla moglie Rozsa. "Mia moglie e io siamo molto innamorati dal primo istante in cui ci siamo visti a Cannes, molti anni fa”, aveva dichiarato in una intervista per il settimanale Visto, rilasciata lo scorso anno. “L’amore fa sì che gli altri, anche se li hai vicino, non li vedi nemmeno. E poi matrimonio e lavoro sono due cose molto separate", aveva aggiunto Siffredi, dimostrando una certa tranquillità sull’argomento.

ROCCO SIFFREDI, LA MOGLIE ROZSA E I DUE FIGLI OSPITI: CHI TRA LEONARDO E LORENZO SARÀ SUO EREDE? (DOMENICA LIVE, 26 MARZO 2017) - La sua professione, Rocco Siffredi non ha mai cercato di nasconderla ai suoi due figli, Leonardo e Lorenzo, anzi, come ammesso dall'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 10, ha sempre cercato di essere per loro un padre "normale" e di lasciare che fossero loro a scoprire la verità ed i suoi film, "come fanno tutti gli adolescenti quando, in modo più o meno casuale, si imbattono nell’hard". Nessun imbarazzo da parte dei due ragazzi, oggi maggiorenni, anche per il fatto di vivere in Ungheria, Paese dotato di una mentalità certamente più aperta. Nella lunga intervista al settimanale Visto, Rocco Siffredi aveva parlato ampiamente dei suoi due figli, raccontando come Lorenzo fosse fidanzato da molti anni e, anche quando era presente sui set dei film che Rocco produceva o dirigeva, neppure si accorgeva delle numerose ragazze. Diverso, invece, l'atteggiamento di Leonardo, il quale mostrerebbe più interesse per l'argomento "femminile". E alla domanda se possa essere proprio il figlio minore il suo erede, Rocco Siffredi, con la consueta ironia che lo caratterizza, si era limitato a commentare: "Posso solo dire che in quello è più che dotato". Oggi, Rocco e l'intera famiglia - compresa la moglie Rozsa - saranno ospiti di Barbara d'Urso nel corso della nuova ricca puntata di Domenica Live.

