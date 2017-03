SOFIA GOGGIA / Una stagione spettacolare per l’azzurra (Che tempo che fa, 26 marzo)

Che Tempo che fa

SOFIA GOGGIA, LA SCIATRICE OSPITE SU RAI 3: PER LEI UNA STAGIONE SPETTACOLARE (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – Nella prima serata di Rai 3 va in onda la consueta puntata della trasmissione di approfondimento Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Tra gli ospiti che interverranno c’è anche la nota sciatrice italiana Sofia Goggia reduce da una stagione di straordinario spessore che le ha permesso di battere record su record. In una recente intervista rilasciata all’emittente televisiva Sky Sport, la Goggia ha parlato di questa straordinaria annata arrivando a definirla spettacolare ammettendo di essere rimasta sorpresa anche lei giacché non credeva di poter fare così bene. In particolare la Goggia ha voluto enfatizzare i tanti podi conquistati e l’incredibile continuità di rendimento: “Sono molto contenta dei risultati ottenuti e sono riconoscente per tutto quello che sono riuscita a conquistare in stagione. Quella della finale è stata una giornata bellissima, Federica Brignone ha dominato la prima manche con 1 secondo su tutte, poi c’era terza Marta Bassino e io quinta… (nella seconda manche) io e Marta sapevamo che Fede avrebbe vinto, ci siamo spostati nel Finish Area e quando lei ha tagliato la linea di traguardo le siano andati incontro e l’abbiamo abbracciata. È stato bellissimo perché è un risultato di squadra soprattutto per lo staff”.

SOFIA GOGGIA, LA SCIATRICE OSPITE SU RAI 3: FISSATI I PROSSIMI OBIETTIVI (CHE TEMPO CHE FA, 26 MARZO) – La sciatrice azzurra Sofia Goggia reduce da una stagione fatta di tantissimi successi e podi, ha rilasciato una lunga intervista all’emittente televisiva Sky Sport nel corso della quale ha parlato anche di quelli che potrebbero essere gli obbiettivi della prossima stagione. Messa dinanzi alla difficile scelta se preferire una vittoria alle Olimpiadi oppure alla Coppa del Mondo la Goggia ha risposto non avendo alcuna esitazione: ”Sogno un oro olimpico da quando ho sei anni e già ho dimostrato di poter vincere sulla pista di Pyeongchang, ma anche la Coppa del Mondo sarebbe fantastico. Non ci penso, ho ancora tanto da migliorare”. Poi a riguardo del fatto di essere stata indicata come la vera erede di Deborah Compagnoni, la Goggia ha rimarcato: “I paragoni tra noi non possono essere fatti. Tomba e Compagnoni sono le icone dello sci, in più io ho fatto 13 podi e lei 44. Questo paragone mi sembra un po’ esagerato”.

