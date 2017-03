STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amiche in arena e Le Iene Show (domenica, 26 marzo 2017)

Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 26 MARZO 2017 - Ecco di seguito la programmazione Mediaset prevista per la prima serata del 26 marzo 2017. Trasmissioni adatta ad ogni genere di pubblico con programmi d'intrattenimento, film e serie tv tra le più amate del pubblico a casa.

Partiamo con Canale 5 che dalle 21.10 trasmetterà per intero il concerto dal titolo Amiche in arena tenutosi il 19 settembre 2016 al'arena di Verona. L'evento ha coinvolto numerose donne del mondo della musica italiana, riunite tutte assieme in uno spettacolare concerto con l'intento di raccogliere fondi da dvolvere ad associazioni contro la violenza sulle donne. A seguire, l'approfondimento giornalistico di X Style. Su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata de Le Iene Show, con inediti ed irriverenti servizi. A seguire, alle 00.35, spazio al film comico Teste di cocco, con Manuela Arcuri, Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi. Per gli amanti del cinema d'azione, su Rete 4 andrà in onda il film The bourne ultimatum-Il ritorno dello sciacallo. Nel nuovo capitolo della saga di Jasono Bourne, Damon continuerà l'estenuante ricerca di chi o cosa ha cancellato la sua identità ed ucciso la sua compagna. A seguire, spazio a Matchpoint, film drammatico che racconta la storia di Chirs e Chloe, il cui matrimonio verrà irrimediabilmente sconvolto dal ritorno di Nola, ex di Chris.

La 5 propone invece un film tutto da ridere. Patch Adams, interpretato da Robin Williams, racconta la storia di Hunters Adams che, dopo aver conseguito la laurea in medicina, deciderà di aprire una vera e propria clinica del buon umore. Su Mediaset Extra spazio ai talenti del programma Tu si quel Vales con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Su Iris ancora cinema con il film Philomena che racconta la storia di un giovane ragazze rinchiusa in un convento per via della sua gravidanza indesiderata. Italia 2 propone il film d'azione Missione Mercurio. Il Pianeta Mercurio sta per entrare in collisione con la Terra. Un vecchio scienziato tenta di evitare la catastrofe utilizzando un suo progetto, considerato un tempo come un vero e proprio fallimento. Su Top Crime verranno trasmessi gli episodi 13 e 14 della prima stagione di Blindspot. Per finire su Boing andranno in onda due nuove puntate del cartone animato Uncle Granpa.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

Canale 5

ore 21.10 Amiche in arena, concerto

Ore 00.20 X Style, telegiornale

Italia 1

ore 21.10 Le Iene Show, programma d'intrattenimento

Ore 00.35 Teste di cocco, film comico

Rete 4

ore 21.10 The bourne ultimatum-Il ritorno dello sciacallo, film d'azione

Ore 00.05 Matchpoint, film drammatico



La 5

ore 21.10 Patch Adams, film comico



Mediaset Extra

ore 21.15 Tu si que vales, programma d'intrattenimento



Iris

ore 21.00 Philomena, film drammatico



Italia 2

ore 21.10 Missione Mercurio, film d'azione

Top Crime

ore 21,10 Blindspot I-Episodi 13 e 14, serie tv drammatica

Boing

ore 21 Uncle Granpa, cartone animato

