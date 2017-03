STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che fuori tempo che fa, Ncis (domenica, 26 marzo 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 26 MARZO 2017 - Per la prima serata di domenica 26 marzo, il palinsesto Rai prevede una programmazione ricca e corposa. Film, serie tv e programmi d'intrattenimento accompagneranno la serata del pubblico da casa.

Su Rai 1, alle 21.10, andranno in onda due nuovi episodi della fortunata serie tv targata Rai, Che Dio ci aiuti 3 con Elena Sofia Ricci, Lino Guanciale e Francesca Chillemi. A seguire, appuntamento con Speciale TG1. Rai 2 propone una nuova puntata di NCIS XIV ed in seconda serata trasmetterà il film drammatico intitolato Red Dawn-Alba Rossa. L'esercito nord coreano irrompe in un piccolo paese del Colorado con l'intento di invadere gli Stati Uniti. Un gruppo di ragazzi del posto metterà in piedi una vera e propria guerriglia che metterà a dura prova gli invasori. A seguire, spazio alle toccanti storie de I ragazzi del Bambin Gesù-Ospedale pediatrico, un vero e proprio reportage sulla quotidianità dei bambini e degli adolescenti ricoverati presso uno degli ospedali pediatrici più all'avanguardia d'Europa. Un documentario composto da circa 10 puntata, in onda tutte le domeniche, in seconda serata su Rai Tre.

Rai 4 propone il film commedia dal titolo Home Sweet hell. Don, venditore di mobili di gran successo, deciderà di assumere un'avvenente governate. Sua moglie Mona cercherà in tutti i modi di salvaguardare il suo mondo familiare perfetto. Su Rai 5, per gli appassionati della natura, andrà in onda il documentario naturalistico dal titolo Le selvagge isole dell'Indonesia che mostra le bellezze ed i misteri delle isole indonesiane (Borneo e Sumatra). Rai movie proporrà il film Mai dire mai, uno spin off non ufficiale della saga dedicata all'intramontabile agente 007. L'agente Bond è in riabilitazione da alcune settimane e nel frattempo un'organizzazione segreta sta tramando un terribile piano per rubare al Pentagono delle testate nucleari. Su Rai Premium verrà trasmessa la replica del sabato di Ballando con le stelle, andata onda su Rai Uno, il 25 marzo in prima serata.

PROGRAMMAZIONE RAI DI STASERA -

Rai Uno

ore 21.10 Che Dio ci aiuti 3, serie tv commedia

Ore 23.45 Speciale TG1, telegiornale

Rai Due

ore 21.05 NCIS, serie tv poliziesca

Ore 23.25 Red Down-Alba Rossa, film drammatico

Rai Tre

ore 21.30 Che fuori tempo che fa, programma d'intrattenimento

Ore 22.45 I ragazzi del Bambin Gesù-Ospedale pediatrico, programma d'approfondimento

Rai 4

ore 21.15 Home sweet hell, film comico



Rai 5

ore 21.15 Le selvagge isole dell'Indonesia, documentario naturalistico



Rai Movie

ore 21.10 Mai dire mai, film

Rai Premium

ore 21.25 Ballando con le stelle, talent show

