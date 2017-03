STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Avatar e Le regole del delitto perfetto (domenica, 26 marzo 2017)

Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 26 MARZO 2017 - La prima serata di Sky di domenica 26 marzo si apre su Fox con le grandi serie tv americane: dalle ore 21 nuovo episodio dell'ultima stagione de Le regole del delitto perfetto, serie dedicata gli omicidi e agli intrighi che sconvolgono una classe di Giurisprudenza. A seguire, alle ore 22 Timeless e le avventure di un gruppo di amici alle prese con la macchina del tempo; alle ore 23 combattimenti e azione con Legion.

Fox Crime dedica il prime time alle investigazioni: alle ore 21 due episodi inediti di Law and Order, subito dopo dalle ore 23 torna la serie tv Elementary. Sky Atlantic, canale dedicato alle più belle serie americane e italiane, propone tre titoli interessanti: alle ore 20.30 debutto televisivo per The bridge, a partire dalle ore 21 c'è Ignoto 1 - Yara, DNA di un'indagine, dedicato al delitto della piccola Yara Gambirasio che ha sconvolto l'Italia, infine alle ore 23 c'è il giallo su Fortitude. Anche Fox Life per domenica sera offre le serie tv: alle ore 21 Saving Hope con la coppia Mandy Moore e Milo Ventimiglia, alle ore 23 Youngers che racconta le peripezie di un gruppo di adolescenti, infine alle ore 23.30 ci sono gli investigatori di Rizzoli & Isles. Su Sky Uno dalle ore 20 torna Edicola Fiore con la rassegna stampa di Rosario Fiorello e Stefano Meloccaro, alle ore 21 c'è Ink Master, competizione dedicata ai migliori tatuatori mondiali mentre alle ore 22 Lord of the Bikes, una prima tv che lascerà col fiato sospeso.

Grande cinema su Sky Cinema 1: alle ore 21 il film d'animazione campione di incassi Avatar mentre alle ore 23 Suffragette con Carey Mulligan ed Helena Bonham Carter. Sky Cinema Comedy punta alla comicità: alle ore 21 la commedia demenziale Svalvolati on the road; alle ore 23 un divertentissimo Carlo Verdone in L'abbiamo fatta grossa. Cartoni animati su Sky Cinema Family: alle ore 21 Minouche la gatta, alle ore 23 Alvin Superstar. Su Sky Cinema Passion due titoli sentimentali. Alle ore 21 Imogene - Le disavventure di una newyorkese, la storia di una donna e delle sue peripezie sentimentali nella grande mela. Subito dopo dalle ore 23 andrà in onda Il principe del deserto con un Antonio Banderas irresistibile nei panni di un viaggiatore nel deserto. Sky Cinema Max ci sono due action movie: alle ore 21 Spectre, ultimo capitolo della saga di James Bond interpretato da Daniel Craig; ore 23 Self/less, un fantasy con Ryan Reynolds e Ben Kingsley.

