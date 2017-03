SUPERNATURAL 10/ Anticipazioni puntata 26 marzo 2017: è il momento, Dean dovrà uccidere Caino

Supernatural 10, in prima Tv su Premium Action

SUPERNATURAL 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 26 marzo 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di Supernatural 10, in prima Tv. Saranno il 14° ed il 15°, dal titolo "Il canto del boia" e "Il parassita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: un uomo viene allontanato da un bar ed una volta all'esterno, viene fatto sparire da uno sconosciuto. Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki) raggiungono l'Oregon per indagare sul caso, concentrandosi su un testimone, un senzatetto, che afferma di aver sentito un forte odore di fiori sulla scena del crimine. In seguito, Dean conosce una ragazza che viene fatta sparire a sua volta, sempre all'esterno del bar e dallo stesso uomo. Dean la seguirà a ruota poco dopo. Dean, JP (Jason Wingham) e Tina si ritrovano quindi adolescenti e tenuti prigionieri dallo sconosciuto, ma il Cacciatore riesce a fuggire. Intanto, Sam continua a cercare il fratello, che lo raggiungerà all'hotel, ed intuisce che ciò che gli è accaduto è da attribuirsi ad una strega. Dean tuttavia nota che il marchio non è più presente sul braccio. Una volta individuato il rapitore, scoprono che la fattucchiera gli ha anche consegnato un sacchetto con cui annullare l'incantesimo, ma Dean si rifiuta di usarlo. Hansel (Mark Acheson) rivelerà in seguito di essere proprio il protagonista della favola, ma in un secondo momento si scoprirà che ha mentito. Scoprono inoltre che la strega, di cui non è succube, è molto amica di Rowena. Una volta ritornato adulto, Dean è in grado di usare di nuovo il marchio ed uccide Hansel, facendo poi fare la stessa fine di Gretel alla strega. Il giovane Billy (Madison Smith) riceve delle minacce dalla app di navigazione sul suo telefono, che lo spinge a volare già da un ponte. Nel frattempo, Castiel (Misha Collins) sta cercando di individuare Caino (Timothy Omundson) su richiesta di Sam, nella speranza che possa aiutare il fratello. Dean tuttavia non crede che Caino si sarebbe tenuto il marchio così a lungo se avesse conosciuto il modo per togllierlo. I due fratelli indagano quindi sulla morte di Billy e scoprono che il mezzo in cui si trovava il ragazzo al momento della morte, apparteneva in realtà al fratello. Inoltre, realizzano che è uno spirito ad aver posseduto la app di Billy e decidono di dare fuoco al suo pick up. Intanto, una studentessa inizia a ricevere dei messaggi inquietanti ed infine muore strangolata dal cavo di alimentazione. Sam e Dean scoprono invece che le due vittime non hanno collegamenti e che quindi la pista dello spirito potrebbe essere sbagliata. Grazie alle chat ricevute dalla studentessa, risalgono tuttavia ad un indirizzo, che corrisponde ad una vedova. La donna rivela infatti che una ragazza in particolare porta sempre dei fuori sul luogo in cui l'incidente stradale ha ucciso suo marito. Mentre le morti continuano, i due fratelli affrontano Delilah (Hannah Longworth), che ammette di aver ucciso chi ha causato l'incidente di Andrew, a cui era molto legata. I tre ragazzi, infatti, avevano provocato l'incidente ed infine le avevano impedito di soccorrere la vittima. Rivela inoltre che Andrew è tornato, ma che in seguito all'incidente si è trasformato in demone. Una volta sconfitto, Dean convince Sam a non cercare altri modi per togliere il marchio.



SUPERNATURAL 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 MARZO 2017, EPISODIO 14 "IL CANTO DEL BOIA" - Sam e Dean indagano sull'omicidio di un detenuto, accoltellato da Caino, ma scopriranno in seguito la presenza di una specie di cimitero nelle vicinanze, pieno di corpi. Fra questi anche quello della vittima. Caino in seguito rivelerà a Castiel che si tratta di suoi discendenti, per via della loro natura assassina. Individuato il figlio della vittima, i Winchester cercheranno di impedire un nuovo omicidio. Tempo dopo, Dean dovrà mantenere la promessa fatta in precedenza: dovrà uccidere Caino.

SUPERNATURAL 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 MARZO 2017, EPISODIO 15 "IL PARASSITA" - Un militare uccide una donna soldato nel Nord Carolina: secondo Dean e Sam potrebbe trattarsi di possessione. I due scopriranno in seguito che la stessa situazione riguarda anche un altro militare, il commilitone dell'assasino, che si trovava in missione nello stesso luogo. Cole Trenton si unirà poi alla squadra per aiutare l'amico Kit, ma vuole che non lo uccidano come farebbero di solito. Intuendo che vogliano comunque eliminarlo, deciderà di raggiungere Kim da solo, mentre Sam e Dean realizzano che in realtà hanno a che fare con un verme simile a quello creato da Eva.

