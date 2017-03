Stefano De Martino / News: questa sera in provincia di Napoli (oggi, 26 marzo 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: OSPITE IN PROVINCIA DI NAPOLI – Per il noto ballerino napoletano Stefano De Martino questi sono giorni molto concitati a livello professionale non solo per la cura della fase serale del talent Amici, partito ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi, ma anche per tanti altri impegni che lo aspettano nelle prossime ore. Infatti, questa sera è atteso nella provincia di Napoli ed in particolare a Poggiomarino dove sarà ospite della cerimonia di riapertura di un importante centro di moda dopo un importante restyling. Secondo le attese degli organizzatori in questo appuntamento ci sarà una folla oceanica che si riverserà nei pressi della location di Poggiomarino da ogni parte di Napoli e provincia, anche e soprattutto per salutare l’ex marito della showgirl argentina Belen Rodriguez. L’appuntamento è a partire dalle ore 19,30 per un’occasione nella quale saranno imponenti le misure di sicurezza. Un’ennesima conferma di quanto De Martino sia sempre più personaggio in vista ed amato dal pubblico italiano.

