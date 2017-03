THE BOURNE ULTIMATUM/ Su Rete 4 il film con Matt Damon (oggi, 26 marzo 2017)

film prima serata

THE BOURNE ULTIMATUM, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 MARZO 2017: IL CAST - The bourne ultimatum, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 21.30. Una pellicola d'azione e spionaggio diretta nel 2007 da Paul Greengrass (Green Zone, United 93, Bloody sunday) ed iterpretato da Matt Damon (Sopravvissuto - The martina, Will Hunting - Genio ribelle, The departed), Julia Stiles (10 cose che odio di te, Save the last dance, Un principe tutto mio) e Joan Allen (Death race, Room, Face/Off - Due facce di un assassino). The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo è il terzo film dedicato alla saga di Jason Bourne, dopo The Bourne identity e The Bourne supremacy. Il film ha avuto un ulteriore seguito intitolato semplicemente Jason Bourne ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 2016. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE BOURNE ULTIMATUM, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 MARZO 2017: LA TRAMA - Jason Bourne (Matt Damon) è un ex agente di una multinazionale dello spionaggio con diversi segreti da protegere. Dato per morto dalla sua stessa organizzazione, Jason ha perso la memoria ed è braccato dai suoi ex colleghi che vogliono eliminarlo per evitare che possa confessare i segreti dell'organizzazione. Jason è ancora braccato, quando si reca a Londra per incontrare Simon Ross (Paddy Considine), un giornalista, che attraverso il supervisore dell'addestramento di Bourne ha scoperto molti segreti sull'Operazione Blackbriar. Purtroppo, le spie intercettata una comunicazione telefonica del giornalista alla sua redazione, sono sulle tracce anche di Ross. Proprio quando Ross sta per confessare le sue scoperte a Bourne, il giornalista viene ucciso da un sicario. Jason vola quindi a Madrid, seguendo una traccia lasciatagli da Ross. Qui incontra Nicky Parson (Julia Stiles), un'altra spia che decide di aiutarlo. Bourne è comunque ancora solo contro la tentacolare organizzazione e deve fare chiarezza sull'Operazione Blckbriar, nome con cui vengono coperti i segreti peggiori fra cui operazioni clandestine e missioni letali.

