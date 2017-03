THE TRUTH ABOUT CHARLIE/ Su Iris il film con Mark Wahlberg (oggi, 26 marzo 2017)

film seconda serata

THE TRUTH ABOUT CHARLIE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 26 MARZO 2017: IL CAST - The truth about Charlie, il film in onda su Iris oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere thriller del 2002 diretta da Jonathan Demme (Il silenzio degli innocenti, Philadelphia, Dove eravamo rimasti) ed interpretata da Mark Wahlberg (Deepwater - Inferno sull'Oceano, Ted, Lone survivor), Thandie Newton (Mission Impossible II, La ricerca della felicità, la serie tv Westworld) e Tim Robbins (Le ali della libertà, Mystic river, Niente da perdere). The truth about Charlie è un remake di Sciarada di Stanley Donen, con Audrey Hepburn e Cary Grant. In realtà il regista, pluripremiato per film Il silenzio degli Innocenti e Philadelphia, riesce solo in parte nel suo intento di dare nuova vita al classico di Donen. Il paragone con l'originale è diffile per la grande qualità di quest'ultimo e trovare una coppia di attori in grado di reggere il confronto di Audrey Hepburn e Cary Grant non è impresa da poco. Donen decide quindi di dare uno stacco netto con Thandie Newton, attrice inglese di origine africana.

THE TRUTH ABOUT CHARLIE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 26 MARZO 2017: LA TRAMA - Regina Lambert (Thandie Newton) è sposata con Charlie, un mercante di opere d'arte di Parigi, ma il loro non è un matrimonio felice. Di ritorno da una breve vacanza ai Caraibi, Regina è decisa a chiedere il divorzio a Charlie, ma quando arriva a casa scopre che il marito è stato assassinato e la loro casa completamente svaligiata. La polizia ha trovato in casa documenti che fanno pensare che Charlie avesse quattro diverse identità, e quindi non fosse il comune mercante d'arte che tutti credevano. Regina comincia quindi a ricostruire pian piano il passato dell'uomo che credeva di conoscere come suo marito, ma i mandanti del suo omicidio diventeranno presto una minaccia anche per Regina. La polizia francese, un'organizzazione governativa americana e un gruppo misterioso stanno cercando di anticipare Regina nel ricostruire l'esatta identità di Charlie. Il loro obiettivo è una grande somma di denaro trafugata in passato da Charlie, su cui tutti vogliono mettere le mani.

© Riproduzione Riservata.