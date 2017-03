TIMELESS / Anticipazioni puntata 26 marzo 2017: Lucy scopre una terribile verità (finale di stagione)

Timeless, in prima Tv assoluta su Fox

TIMELESS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 26 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Timeless, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il 16°, intitolato "Sangue nobile". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Flynn (Goran Visnjic) confessa il proprio dolore per la morte della famiglia ad un prete, a cui manifesta già la volontà di vendicarsi. Nel presente, Cahill (John Getz) rivela a Lucy (Abigail Spencer) che l'obbiettivo è uccidere la madre di Flynn, in modo che il criminale non possa nascere. Al suo rifiuto, le conferma che nel viaggio successivo salveranno sua sorella, come ricompensa. La squadra viaggia nel tempo, ma Rufus (Malcolm Barrett) e Lucy narcotizzano l'agente che si trova con loro e rubano la macchina, riuscendo a nascondere le loro tracce. Connor (Paterson Joseph) incolpa Jiya (Claudia Doumit) di essere complice di rufus e la caccia dalla sede. Riuniti a Wyatt (Matt Lanter) e l'agente Cristopher (Sakina Jaffrey), la squadra ha a disposizione pochissimo tempo per riuscire a compiere la missione. Wyatt però vuole prima salvare la sorella di Lucy, prima di fare qualsiasi altra cosa. Vengono tuttavia interrotti dall'avviso che Flynn si trova negli anni '30, alla ricerca di Al Capone (Cameron Gharaee). Lo informa quindi di essere a conoscenza di un raid delle autorità e gli rivela che verrà accusato di evasione. Anche se Rufus non vorrebbe procedere con la missione, Wyatt stabilisce che solo loro possono contrastare Flynn. Rufus chiede quindi a Jiya di fare il doppio gioco e di contrastare i vertici per dare a loro il modo di agire. Neville (Jim Beaver) la sorprende tutavia poco dopo e la fa mettere sotto arresto, mentre Lucy ed il ressto della squadra individuano il procuratore che si sta occupando del caso di Capone. Più tardi, la squadra viene presa di mira, proprio quando hanno convinto Eliot Ness (Misha Collins) a collaborare. Quest'ultimo viene inoltre ucciso, ma Lucy realizza che possono rivolgersi al fratello di Capone. Vive infatti sotto il falso nome di Richard Hart e che è un agente del proibizionismo, ma Jimmy (Mather Zickel) non vuole collaborare. Intanto, Capone e Flynn si presentano al Sindaco di Chicago, William Hale Thompson (Richard Portnow), che è anche un membro di RittenHouse. Dopo aver convinto Jimmy, la squadra trova un contatto per arrivare a Capone, mentre Jiya fa scattare l'allarme della base per impedire a Mason di individuare gli amici. Jimmy rivela alla fine al fratello di essere un federale, ma Capone punta la pistola contro Rufus e minaccia di ucciderlo come favore a Flynn, in modo che non possano più inseguirlo. Jimmy fa altrettanto, pronto a portarlo in prigione, ed anche se alla fine Al viene ucciso, Rufus viene ferito gravemente all'addome. Intanto, Mason continua a cercare di ripristinare e richiede a Cahill di fornirgli i dati del database dell'NSA. In questo modo, non potranno solo individuare la squadra e Flynn, ma anche chiunque, in qualunque tempo. Wyatt e Lucy trasportano invece Rufus fino alla scialuppa, ma una volta all'interno, sviene sul pannello di controllo.

TIMELESS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 MARZO 2017, EPISODIO 16 "SANGUE NOBILE" - La scialuppa ritorna nel presente, dove Lucy chiede a Noah di curare Rufus prima di lasciarlo. La squadra e Jiya viaggiano poi fino al 1954, a Washington, dove Flynn tiene sotto ricatto McCarthy perché gli forniscca l'indirizo del quartier generale di RittenHouse. Lucy e Wyatt verranno arrestato in seguito alla denuncia di Flynn, che riferisce alle autorità che i due sono delle spie sovietiche. Dopo essere fuggiti, Lucy costringe il nonno a portarli fino alla sede ed una volta sul posto, la storica cerca di convincere Flynn ad adottare un altro modo per eliminare RittenHouse. Inanto, mason rivela le attività di Cahill all'agente Cristopher e manifesta un forte rimorso per il pericolo vissuto da Rufus. Nel presente, Lucy fa visita a Ethan Cahill, il nonno, che dà loro alcune registrazioni di decenni riguardo all'Ordine. Mason ed il team iniziano quindi ad analizzare i documenti, in modo da sovvertire l'organizzazione. In seguito, Lucy consegna a Flynn il nome di cchi ha ucciso la sua famiglia, ma viene arrestato da Cristopher, che si impegna a mantenere la promessa data alla storica in precedenza: salveranno Amy dalla timeline.

