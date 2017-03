UNA STORIA DEL WEST/ Su Rete 4 il film con Jock Mahoney (oggi, 26 marzo 2017)

film

UNA STORIA DEL WEST, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Una storia del west, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 16.50. Una pellicola di genere western del 1958 diretta da George Sherman (Contro tutte le bandiere, Il grande Jake, Furia indiana) ed interpretata da Jock Mahoney (Prigionieri dell'Antartide, Tarzan il magnifico, Il ritorno di Joe Dakota), Linda Cristal (La battaglia di Alamo, A muso duro, Cavalcarono insieme) e Gilbert Roland (Il bruto e la bella, Stanotte sorgerà il sole, Tempeste sotto i mari). George Sherman è stato un regista estremamente prolifico, attivo soprattutto nel genere western e nei film d'azione. La sua carriera è iniziata nel 1938 e nel corso di 30 anni ha diretto oltre 100 film, i più noti fra i quali sono probabilmente Mentre la città dorme e Tomahawk - Scure di guerra. Anche l'attore Jock Mahoney ha avuto una carriera estremamente lunga, sia come attore che come stuntman, partecipando a oltre 50 film e diverse serie tv. Mahoney è noto principalmente per le sue interpretazioni di Tarzan in una serie di film degli anni '60, fra cui Tarzan il magnifico, Tarzan in India e Le tre sfide di Tarzan. Dagli albori del cinema il personaggio di Tarzan godeva sul grande schermo di una grande popolarità, testimoniata dalle moltissime pellicole a lui dedicate fin dagli anni del film muto. Si trattava però, negli anni '60, degli ultimi film, generalmente pellicole a basso costo dedicate ad un pubblico poco esigente, per sfruttare una popolarità che si stava ormai esaurendo. Fra i diversi attori che nel corso dei decenni si sono alternati a vestire il perizoma del celebre uomo scimmia, il più noto è probabilmente Johnny Weissmuller. Quest'ultimo, ex nuotatore dal fisico scolpito, interpretò ben 12 pellicole nei panni di Tarzan fra gli anni '30 e '40. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

UNA STORIA DEL WEST, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 MARZO 2017: LA TRAMA - John (Carl Benton Reid) è un ricco allevatore che deve rintracciare il fratello, fuggito in Messico diversi anni prima e dichiarato erede di una immensa fortuna. John affida quindi l'incarico a Brad (Jock Mahoney), ma sulla sua pista c'è qualcuno che non vuole che John si riunisca al fratello. Se l'erede non dovesse presentarsi infatti l'immensa fortuna che gli spetta di diritto passerebbe a un avventuriero senza scrupoli che ha tutti gli interessi a vedere Brad fallire nella sua ricerca.

