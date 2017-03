UOMINI E DONNE / Anna Tedesco ha preso in giro Nino? Il post al veleno di Giuliano Giuliani (Trono Over)

Anna Tedesco e Nino

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIULIANO GIULIANI ATTACCA ANNA TEDESCO – Dopo Gemma Galgani, la dama che nella settimana che si è conclusa ha avuto il maggiore spazio nelle puntate del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Anna Tedesco. La dama, dopo aver annunciato di essere pronta a lasciare il programma per vivere la sua storia con Nino, è stata spiazzata dalle parole del cavaliere che non si è detto pronto a compiere un passo del genere non riuscendo a fidarsi totalmente di lei a causa delle sue numerose amicizie maschili, in primis quella con Giorgio Manetti. La gelosia di Nino ha spaventato Anna che, nonostante tutto, ha deciso di chiudere la conoscenza. L’atteggiamento di Anna ha fatto torcere il naso a Giuliano Giuliani che, da ex cavaliere del programma, continua a seguire con profondo interesse le vicende dei cavalieri e della dame. Su Facebook, così, Giuliano ha commentato la vicenda schierandosi con Nino e mettendo in dubbio i sentimenti di Anna nei confronti del cavaliere. “Che non piaccia Nino per il carattere o il fisico ci sta....ognuno ha i propri gusti” – esordisce così Giuliano che poi punta il dito contro Anna – “Ma il comportamento di Anna è il comportamento di una donna che non era molto presa dal suo nuovo corteggiatore perché proprio il giorno del compleanno esce in coppia con Giorgio con il quale uscì tempo fa... Poi accetta un giubbino in pelle come regalo e in più spegne il cellulare per non essere scocciata dalle telefonate di Nino. Anche se ovviamente tra Anna e Giorgio c'è solo amicizia....penso che ad un uomo pure geloso come Nino possa scocciare non poco anche perché pensava che Anna non uscisse con un altro uomo.....al limite un'uscita con le amiche sarebbe stata accettabile”, conclude il cavaliere. Cliccate qui per vedere il post.

