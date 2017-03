UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Soleil Sorgè è la scelta di Luca Onestini? Gli indizi (Trono Classico)

Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: ECCO PERCHE’ SOLEIL SORGE’ SARA’ LA SCELTA DI LUCA ONESTINI – Manca davvero poco alla scelta di Luca Onestini. Il percorso del tronista di Uomini e Donne è giunto agli sgoccioli. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, infatti, è sempre più preso da Soleil Sorgè e, nonostante continui a dare rassicurazioni anche a Giulia Latini, i fans del programma di Maria De Filippi sono sicuri che sarà proprio Soleil la scelta di Luca. Sono tanti, infatti, gli indizi che inducono a credere che non sarà Giulia Latini la ragazza che Luca sceglierà per iniziare una storia d’amore. Con Soleil Sorgè, infatti, ci sono tutti gli ingredienti che dovrebbe avere un amore che sta nascendo ovvero attrazione, passione e gelosia. Luca Onestini non ha mai nascosto di provare un forte trasporto fisico per la corteggiatrice che, con i suoi atteggiamenti sensuali, l’ha letteralmente stregato. Nonostante Soleil sia uscita spesso anche con Marco Cartasegna, Luca non l’ha mai allontanata cercando, al contrario, di dimostrarle il suo interesse. Nell’ultima settimana sono così arrivati numerosi indizi che portano a credere che la coppia Luca-Soleil si formerà presto. Il primo è il like che il fratello del tronista, Gianmarco, lascia sui post dedicati al fratello e alla Sorgè; il secondo indizio è rappresentato dal presunto “ti amo” che l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese avrebbe sussurrato all’orecchio di Soleil nel corso di un’esterna e, infine, il terzo indizio è il bacio passionale che i due si sarebbero scambiati nell’ultima esterna fatta a Cinecittà World. Se tre indizi, dunque, formano una prova, non ci sono dubbi su chi sarà la scelta di Luca.

