VALERIO SCANU / Alle prese con il footing, foto (Domenica In, 26 marzo)

Pippo Baudo conduce Domenica In (Foto: LaPresse)

VALERIO SCANU, OSPITE SU RAI 1: SI TIENE IN FORMA, IL POST (DOMENICA IN, 26 MARZO) – Nel pomeriggio di Rai 1 va in onda una nuova puntata della trasmissione Domenica In condotta dall’ormai collaudata coppia composta da Pippo Baudo e Chiara Francini. Nel corso dell’appuntamento interverranno diversi ospiti tra cui il noto cantante italiano Valerio Scanu che in questo periodo sta prendendo parte allo show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le stelle 2017, occupandosi della postazione social. In attesa di ascoltare la sua intervista e magari conoscere i suoi futuri impegni professionali vi segnaliamo un post che l’artista ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Un post nel quale compare un suo selfie mentre si trova in una tranquilla zona di campagna prima di dedicarsi ad un po’ di footing. Il cantante ha ricevuto diversi commenti di supporto da parte degli utenti che lo incitano ad allenarsi: “E bravo Vale si tiene in forma PS il codino ti dona di brutto”, “Sembri convinto per davvero! Bravo, forza, forza!” e “Bravo! Un’oretta di camminata al giorno e una dieta sana ed equilibrata ti faranno diventare un figurino affascinante e splendido”. Clicca qui per vedere il post.

VALERIO SCANU, OSPITE SU RAI 1: CARRIERA (DOMENICA IN, 26 MARZO) – Valerio Scanu è nato a La Maddalena nel mese di aprile del 1990. Da sempre grande appassionato di canto inizia a farsi conoscere giovanissimo prendendo parte nei primi anni Duemila a diversi programmi televisivi come Bravo Bravissimo e Canzoni sotto l’albero, ma il grande salto lo fa grazie alla partecipazione nell’anno 2008 al talent Amici di Maria De Filippi che chiuderà al secondo posto alle spalle di Alessandra Amoroso. Nell’aprile è uscito il suo primo EP intitolato Sentimento con cui arriva a raggiungere il terzo posto della classifica italiana dei download. Nel mese di settembre è uscito il singolo Ricordati di noi, mentre nel mese di febbraio del 2010 si è aggiudicato il Festival di Sanremo con il pezzo Per tutte le volte che. Da ricordare come questa canzone era stata scartata nella seconda serata per poi essere ripescata e portata al successo dalla giuria popolare. Il suo ultimo album è uscito nel 2016 con titolo Finalmente piove mentre negli ultimi anni ha preso parte a diverse trasmissioni tra cui Tale e Quale Show e L’Isola dei famosi.

