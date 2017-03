VENDITA DI ESSERI UMANI/ Il 45% dei casi riguarda la prostituzione (Le Iene Show, 26 marzo 2017)

Le Iene Show, in onda su Italia 1

VENDITA DI ESSERI UMANI, ARGENTINA: IL 45% DEI CASI RIGUARDA LA PROSTITUZIONE (LE IENE SHOW, 26 MARZO 2017) - Le segnalazioni sui casi di sfruttamento in Argentina riportano dati vertiginosi e preoccupanti: a muovere i numeri maggiori è la tratta degli esseri umani. il 45% delle denunce effettuate negli ultimi sette mesi, infatti, riguarda proprio lo sfruttamento sessuale. A rivelare i dati shock la Procura che si occupa della tratta di esseri umani, la Protex, che mantiene un contatto diretto con il centralino voluto dal Ministero della Giustizia del Paese. Questa sera, domenica 26 marzo 2017, Le Iene Show approfondirà l'inchiesta all'interno della sua puntata. Il nord era l'area più interessata a questo tipo di problematica, e soprattutto Formosa, Chaco, Salta, Corrientes e Misiones, erano considerati nel 2008 dei veri e propri centri di reclutamento, se non di cattura, con lo scopo di sfruttare i mal capitati. E' in quell'anno che viene infatti elaborato il piano ministeriale per diminuire la problematica e grazie add esso emerse che il confine settentrionale argentino era il punto di passagio per la tratta, soprattutto per gli uomini boliviani, previsti per essere sfruttati sul lavoro, e le donne del Paraguay, che venivano invece destinate alla prostituzione.

VENDITA DI ESSERI UMANI, ARGENTINA: IL 45% DEI CASI RIGUARDA LA PROSTITUZIONE (LE IENE SHOW, 26 MARZO 2017) - Il dettaglio più allarmante della tratta di esseri umani in Argentina riguarda l'età delle vittime. Donne e uomini spesso di minore età, che non fanno più ritorno a casa. A foderare le pareti degli uffici della dogana, le foto e gli appelli delle famiglie, alla ricerca disperata dei loro cari. Uno dei casi più eclatanti di scomparsa, sottolinea La Repubblica, riguarda la giovane Marita Veròn. L'evento è accaduto ormai 14 anni fa, ma la madre Susana Trimarco ha trovato proprio nella tragedia subita la forrza per lottare contro la tratta grazie alla Fundacion Maria de los Angeles. Le autorità affrontano la problematica grazie ad un attiva opera di sensibilizzazione alla popolazione, soprattutto per quei luoghi di transito spesso mete dei criminali. Al fianco delle istituzioni diverse organizzazioni, come la compagnia di volo Aerolineas Argentinas, che grazie alla convenzione con il Ministero di Giustizia e Diritti Umani, forma il personale dell'aeroporto a sventare la tratta.

