Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi

AMICHE IN ARENA, LOREDANA BERTÈ E FIORELLA MANNOIA UNITE CONTRO IL FEMMINICIDIO: UN MESSAGGIO IMPORTANTE - La cosa più importante che abbiamo visto ad Amiche in Arena è stato senza dubbio il messaggio che si voleva mandare. Loredana Bertè e Fiorella Mannoia come capogruppo hanno portato sul palcoscenico tantissime splendide cantanti nella lotta al femminicidio. Sono bellissime le immagini che ci ha mostrato Canale 5 dalle quali abbiamo potuto vedere come all'Arena di Verona si sia riempita della tipologia di target più varia da famiglie a giovani coppiette a ragazzi e questo è sicuramente un bellissimo segnale perchè una situazione così delicata deve arrivare a tutti. Oltre tutto il messaggio è arrivato anche grazie a splendide canzoni che sono state interpretate in maniera incredibile. Tutte le ragazze che si sono alternate sul palco hanno dimostrato di avere unione di intenti e volontà di riuscire a trovare sempre la strada per portare in scena un messaggio troppo importante per non essere ascoltato. Sicuramente è splendido anche il finale dove tutte le cantanti sono state ascoltate con le rispettive idee in merito alla situazione. (agg. di Matteo Fantozzi)

AMICHE IN ARENA, LOREDANA BERTÈ E FIORELLA MANNOIA UNITE CONTRO IL FEMMINICIDIO - Abbiamo vissuto una serata di grande musica italiana ad Amiche in Arena, dove sul palcoscenico abbiamo visto alternarsi voci incredibili della storia della musica italiana. C'è stato chi come Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Gianna Nannini, Paola Turci e Patty Pravo hanno scritto una grande parte della storia di questa splendida parte del nostro spettacolo. C'è però stato spazio anche per le nuove leve da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, da Bianca Atzei a Antonella Lo Coco fino ad arrivare alla giovanissima Elodie Di Patrizi. Abbiamo visto poi tante altre grandi artiste sul palcoscenico come Irene Grandi, Irene Fornaciari, Elisa Toffoli e Noemi. Sicuramente la cosa che stupisce di più, al di là della loro esperienza è come queste splendide donne si siano legate diventando amiche di fronte a un problema che va sottolineato, fatto conoscere, per essere combattuto con grinta e determinazione. Donne che spesso sono anche concorrenti e ''avversarie'' nelle vendite e per motivi professionali dimostrano di essere persone di grande cuore e che insieme hanno regalato grandi sorrisi. Inoltre è stato incredibile anche vedere come siano state brave ad alternare anche tre voci nel cantare una canzone. Addirittura alla fine si sono esibite tutte le protagoniste insieme riscuotendo solo applausi. (agg. di Matteo Fantozzi)

